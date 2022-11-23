23 ноября 2022
22 ноября 2022

Свердловские юнармейцы приняли участие в церемонии захоронения останков солдата ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, вечный огонь, аллея славы, замерзшие цветы
Останки свердловского фронтовика, погибшего в 1942 году, захоронили в Нижней Синячихе Фото:

Торжественно-траурное мероприятие захоронения останков фронтовика, погибшего в годы Великой Отечественной войны, Степана Халемина состоялось в селе Нижняя Синячиха (Свердловская область), где он жил до ухода на фронт. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны РФ.

«Церемония началась с церковной службы, затем останки погибшего красноармейца были захоронены на местном кладбище. На мероприятии присутствовали представители органов муниципальной власти, общественные и религиозные деятели, члены военно-патриотических клубов, юнармейцы и местные жители», — сообщили в ЦВО.

Красноармеец Халемин пропал без вести в 1942 году. Спустя 80 лет останки бойца были подняты в ходе поисковой экспедиции на территории Новгородской области, при нем были обнаружены личные вещи и медальон, благодаря которому и была установлена личность погибшего героя.

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских суворовцах, которые почтили память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Кадетам провели экскурсию по музею, посвященному разведчику, и рассказали о его подвигах.

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Торжественно-траурное мероприятие захоронения останков фронтовика, погибшего в годы Великой Отечественной войны, Степана Халемина состоялось в селе Нижняя Синячиха (Свердловская область), где он жил до ухода на фронт. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны РФ. «Церемония началась с церковной службы, затем останки погибшего красноармейца были захоронены на местном кладбище. На мероприятии присутствовали представители органов муниципальной власти, общественные и религиозные деятели, члены военно-патриотических клубов, юнармейцы и местные жители», — сообщили в ЦВО. Красноармеец Халемин пропал без вести в 1942 году. Спустя 80 лет останки бойца были подняты в ходе поисковой экспедиции на территории Новгородской области, при нем были обнаружены личные вещи и медальон, благодаря которому и была установлена личность погибшего героя. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских суворовцах, которые почтили память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Кадетам провели экскурсию по музею, посвященному разведчику, и рассказали о его подвигах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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