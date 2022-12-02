Клиент забаррикадировался в отеле Екатеринбурга после бегства подруги

Свердловские спасатели вскрыли номер гостиницы «Онегин», чтобы полиция смогла задержать дебошира

Полиция разбирается в конфликте, случившемся в отеле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четырехзвездочном отеле «Онегин» в Екатеринбурге мужчина забаррикадировался в номере после того, как сбежала его подруга. Девушка вызвала спасателей и полицию, заявив об избиении и попытке изнасилования, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Девушка, также посетительница отеля, позвонила в экстренные службы и заявила, что ее избили и якобы пытались изнасиловать. По ее словам, ей удалось вырваться из номера и позвать на помощь», — рассказал инсайдер.

На место прибыл экипаж полиции и два экипажа Росгвардии. Однако быстро задержать нарушителя спокойствия не удалось: он забаррикадировался в номере, подперев мебелью дверь. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей, которые вскрыли номер, после чего дебошира забрала полиция. По неподтвержденной информации, мужчина изначально заселился в отель с одной девушкой, но каким-то образом оказался в номере другой.

«Сообщение о происшествии поступило в полицию около девяти утра. На место прибыли сотрудники органов внутренних дел. В настоящее время все участники конфликта установлены и опрошены. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Представители ведомства добавили, что служба участковых уполномоченных продолжает проверку по факту инцидента. Ранее в Екатеринбурге забаррикадировался с гранатой в квартире водитель «Газели». Мужчина сильно выпил, поссорился с женой и после ее ухода устроил скандал.