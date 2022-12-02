02 декабря 2022
01 декабря 2022

Мэр из ЯНАО рассказал о новых мерах поддержки семей мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Титовский рассказал, что перечень льготных услуг и размер скидки предприниматели определят самостоятельно Фото:

Глава города Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский на встрече с предпринимателями обсудил новую меру поддержки семей мобилизованных, а именно разработать единую карту скидок. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня пообщался с нашими предпринимателями. Договорились, что разработаем карту скидок для магазинов, частных образовательных, медицинских и других учреждений. Перечень услуг и размер предприниматели определят самостоятельно», — говорится в новости.

Алексей Титовский поблагодарил предпринимателей за поддержку мобилизованных и их семей. Он отметил, что в понедельник программа поддержки стартует в сети магазинов «Звениговский». До 20 декабря планируется проработать механизм предоставления скидок и запустить масштабно.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский провел встречу с семьями мобилизованных. На встрече обсуждалась не только обстановка в воинских частях, но и помощь семьям в различных вопросах.

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Глава города Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский на встрече с предпринимателями обсудил новую меру поддержки семей мобилизованных, а именно разработать единую карту скидок. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня пообщался с нашими предпринимателями. Договорились, что разработаем карту скидок для магазинов, частных образовательных, медицинских и других учреждений. Перечень услуг и размер предприниматели определят самостоятельно», — говорится в новости. Алексей Титовский поблагодарил предпринимателей за поддержку мобилизованных и их семей. Он отметил, что в понедельник программа поддержки стартует в сети магазинов «Звениговский». До 20 декабря планируется проработать механизм предоставления скидок и запустить масштабно. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский провел встречу с семьями мобилизованных. На встрече обсуждалась не только обстановка в воинских частях, но и помощь семьям в различных вопросах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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