Мэр из ЯНАО рассказал о новых мерах поддержки семей мобилизованных

Титовский рассказал, что перечень льготных услуг и размер скидки предприниматели определят самостоятельно Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Глава города Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский на встрече с предпринимателями обсудил новую меру поддержки семей мобилизованных, а именно разработать единую карту скидок. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня пообщался с нашими предпринимателями. Договорились, что разработаем карту скидок для магазинов, частных образовательных, медицинских и других учреждений. Перечень услуг и размер предприниматели определят самостоятельно», — говорится в новости.

Алексей Титовский поблагодарил предпринимателей за поддержку мобилизованных и их семей. Он отметил, что в понедельник программа поддержки стартует в сети магазинов «Звениговский». До 20 декабря планируется проработать механизм предоставления скидок и запустить масштабно.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский провел встречу с семьями мобилизованных. На встрече обсуждалась не только обстановка в воинских частях, но и помощь семьям в различных вопросах.