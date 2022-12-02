Посол Польши в США: зима станет «проверкой» единства Запада против РФ по Украине

03 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Newsweek: посол Польши в США Марек Магиеровский предупредил о трещинах в НАТО и ЕС из-за Украины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предстоящая зима станет «проверкой» единства Запада против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил посол Польши Марек Магиеровский. «Есть еще один тяжелый урок, еще один болезненный процесс, через который нам предстоит пройти — 'то предстоящая зима <…>. Здесь мы должны честно сказать о тех трещинах, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. И нынешняя зима в этом плане станет лакмусовой бумажкой для всех нас», — сказал Магиеровский в интервью американскому журналу Newsweek. Он отметил, что Польша подготовлена к зиме по сравнению с Германией, Францией и Австрией. По его словам, газохранилища в стране заполнены на 100%, однако, по его мнению, это не означает, что Польша полностью в безопасности, «потому что многое зависит от климата и температур. Это будет еще одним испытанием на единство и сплоченность всех стран ЕС, и вообще Европы», — подчеркнул дипломат. Ранее экономист Валерий Корнеев заявил, что в Европе зафиксировали рост цен на голубое топливо. Это вызвано приходом холодов, сказал эксперт с беседе «телеканалу 360». Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Однако ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предстоящая зима станет «проверкой» единства Запада против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил посол Польши Марек Магиеровский. «Есть еще один тяжелый урок, еще один болезненный процесс, через который нам предстоит пройти — 'то предстоящая зима <…>. Здесь мы должны честно сказать о тех трещинах, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. И нынешняя зима в этом плане станет лакмусовой бумажкой для всех нас», — сказал Магиеровский в интервью американскому журналу Newsweek. Он отметил, что Польша подготовлена к зиме по сравнению с Германией, Францией и Австрией. По его словам, газохранилища в стране заполнены на 100%, однако, по его мнению, это не означает, что Польша полностью в безопасности, «потому что многое зависит от климата и температур. Это будет еще одним испытанием на единство и сплоченность всех стран ЕС, и вообще Европы», — подчеркнул дипломат. Ранее экономист Валерий Корнеев заявил, что в Европе зафиксировали рост цен на голубое топливо. Это вызвано приходом холодов, сказал эксперт с беседе «телеканалу 360». Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Однако ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.