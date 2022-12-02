02 декабря 2022

Посол Польши в США: зима станет «проверкой» единства Запада против РФ по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
Newsweek: посол Польши в США Марек Магиеровский предупредил о трещинах в НАТО и ЕС из-за Украины Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Предстоящая зима станет «проверкой» единства Запада против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил посол Польши Марек Магиеровский.

«Есть еще один тяжелый урок, еще один болезненный процесс, через который нам предстоит пройти — 'то предстоящая зима <…>. Здесь мы должны честно сказать о тех трещинах, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. И нынешняя зима в этом плане станет лакмусовой бумажкой для всех нас», — сказал Магиеровский в интервью американскому журналу Newsweek.

Он отметил, что Польша подготовлена к зиме по сравнению с Германией, Францией и Австрией. По его словам, газохранилища в стране заполнены на 100%, однако, по его мнению, это не означает, что Польша полностью в безопасности, «потому что многое зависит от климата и температур. Это будет еще одним испытанием на единство и сплоченность всех стран ЕС, и вообще Европы», — подчеркнул дипломат.

Ранее экономист Валерий Корнеев заявил, что в Европе зафиксировали рост цен на голубое топливо. Это вызвано приходом холодов, сказал эксперт с беседе «телеканалу 360». Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Однако ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Предстоящая зима станет «проверкой» единства Запада против России из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил посол Польши Марек Магиеровский. «Есть еще один тяжелый урок, еще один болезненный процесс, через который нам предстоит пройти — 'то предстоящая зима <…>. Здесь мы должны честно сказать о тех трещинах, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. И нынешняя зима в этом плане станет лакмусовой бумажкой для всех нас», — сказал Магиеровский в интервью американскому журналу Newsweek. Он отметил, что Польша подготовлена к зиме по сравнению с Германией, Францией и Австрией. По его словам, газохранилища в стране заполнены на 100%, однако, по его мнению, это не означает, что Польша полностью в безопасности, «потому что многое зависит от климата и температур. Это будет еще одним испытанием на единство и сплоченность всех стран ЕС, и вообще Европы», — подчеркнул дипломат. Ранее экономист Валерий Корнеев заявил, что в Европе зафиксировали рост цен на голубое топливо. Это вызвано приходом холодов, сказал эксперт с беседе «телеканалу 360». Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Однако ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...