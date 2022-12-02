02 декабря 2022
01 декабря 2022

В бюджет муниципалитета ХМАО увеличилась сумма налоговых поступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямашев рассказал, что повысилась общая дисциплина в вопросе налоговых платежей Фото:

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о том, собственные налоговые и неналоговые доходы в бюджет муниципального образования увеличились. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице telegram-канале.

«В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, собственные налоговые и неналоговые доходы в бюджет муниципального образования увеличились. Наибольший рост отмечается по налогу на доходы физических лиц, это связано с увеличением минимальной оплаты труда и повышением заработной платы работников бюджетной сферы. Немаловажную роль сыграла и упрощенная система налогообложения», — говорится в новости.

Данный вопрос был обсужден в ходе заседания межведомственной комиссии. При этом, несмотря на рост поступлений, задолженность по оплате налогов некоторых городских предприятий растет. Во время заседания также обсудили причины задержек в платежах и определили сроки погашения задолженности.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты фракции КПРФ в думе ХМАО возмутились беспрецедентными налоговыми послаблениями для нефтяных компаний. В бюджет Югры не поступит 28 млрд рублей ввиду налоговых преференций нефтедобывающим компаниям, которые дает им округ.

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Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о том, собственные налоговые и неналоговые доходы в бюджет муниципального образования увеличились. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице telegram-канале. «В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, собственные налоговые и неналоговые доходы в бюджет муниципального образования увеличились. Наибольший рост отмечается по налогу на доходы физических лиц, это связано с увеличением минимальной оплаты труда и повышением заработной платы работников бюджетной сферы. Немаловажную роль сыграла и упрощенная система налогообложения», — говорится в новости. Данный вопрос был обсужден в ходе заседания межведомственной комиссии. При этом, несмотря на рост поступлений, задолженность по оплате налогов некоторых городских предприятий растет. Во время заседания также обсудили причины задержек в платежах и определили сроки погашения задолженности. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты фракции КПРФ в думе ХМАО возмутились беспрецедентными налоговыми послаблениями для нефтяных компаний. В бюджет Югры не поступит 28 млрд рублей ввиду налоговых преференций нефтедобывающим компаниям, которые дает им округ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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