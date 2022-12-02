02 декабря 2022
01 декабря 2022

В ХМАО у учеников начальной школы отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМА из-за мороза не пойдут в школу ученики начальной школы Фото:

В ХМАО 3 декабря из-за мороза у учеников Березовского, Ъанта-Мансийского и Нефтеюганского районов отменили занятия. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Активное сообщение об объявлении актированного дня: д. Щекунья, д. Ломбовож, п. Бобровский, пгт. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Салым, диапазон классов — с 1 по 4, смена — первая, дата актировки — 01.12.2022», — говорится в сообщении. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже отметки -29.0°, ветер до 1 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников первой смены. Температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже -33.0°.

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В ХМАО 3 декабря из-за мороза у учеников Березовского, Ъанта-Мансийского и Нефтеюганского районов отменили занятия. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня: д. Щекунья, д. Ломбовож, п. Бобровский, пгт. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Салым, диапазон классов — с 1 по 4, смена — первая, дата актировки — 01.12.2022», — говорится в сообщении. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже отметки -29.0°, ветер до 1 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников первой смены. Температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже -33.0°.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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