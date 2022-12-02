В ХМАО у учеников начальной школы отменили занятия

В ХМАО 3 декабря из-за мороза у учеников Березовского, Ъанта-Мансийского и Нефтеюганского районов отменили занятия. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Активное сообщение об объявлении актированного дня: д. Щекунья, д. Ломбовож, п. Бобровский, пгт. Горноправдинск, с. Цингалы, п. Салым, диапазон классов — с 1 по 4, смена — первая, дата актировки — 01.12.2022», — говорится в сообщении. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже отметки -29.0°, ветер до 1 м/с.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников первой смены. Температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже -33.0°.
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