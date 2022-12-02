Эксперт по строительству дал советы, как подготовить дом к зиме

Строитель предупредил о риске образования плесени и грибка в доме зимой

03 декабря 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

В загородном доме нужно проверить отопительную систему, перед наступлением холодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В загородном доме может появиться плесень, поэтому нужно поддерживать там одинаковую температуру. Об этом рассказал креативный директор строительной компании «Дачный сезон» Тимур Дасаев. Для подготовки загородного дома к зиме нужно поддерживать в помещении комнатную температуру (22-24 градуса) и влажность на уровне 45-65%. Это поможет избежать появления грибка и плесени, передает «Ридус» со ссылкой на Дасаева. «И если вы не провели плановую диагностику отопительной системы, то потеряли шанс сэкономить на оплате коммунальных услуг. Если же при тестировании обнаружились неполадки в работоспособности котла, насоса и автоматики, не откладывайте решение проблем на завтра, чтобы не решать более серьезные последствия в январе или феврале», — отметил он. Эксперт также порекомендовал проверить кровлю и фундамент на наличие трещин и других дефектов. Дасаев отметил, что нужно следить за продухами фундамента, чтобы они были открыты. Их стоит закрывать при температуре ниже -25 градусов. В доме нужно провести диагностику уличного освещения, а также автоматов и рубильников в помещении. Дасаев посоветовал установить УЗИП, УЗДТ и стабилизаторы во внутренний щиток от замыканий и перенапряжений.

В загородном доме может появиться плесень, поэтому нужно поддерживать там одинаковую температуру. Об этом рассказал креативный директор строительной компании «Дачный сезон» Тимур Дасаев. Для подготовки загородного дома к зиме нужно поддерживать в помещении комнатную температуру (22-24 градуса) и влажность на уровне 45-65%. Это поможет избежать появления грибка и плесени, передает «Ридус» со ссылкой на Дасаева. «И если вы не провели плановую диагностику отопительной системы, то потеряли шанс сэкономить на оплате коммунальных услуг. Если же при тестировании обнаружились неполадки в работоспособности котла, насоса и автоматики, не откладывайте решение проблем на завтра, чтобы не решать более серьезные последствия в январе или феврале», — отметил он. Эксперт также порекомендовал проверить кровлю и фундамент на наличие трещин и других дефектов. Дасаев отметил, что нужно следить за продухами фундамента, чтобы они были открыты. Их стоит закрывать при температуре ниже -25 градусов. В доме нужно провести диагностику уличного освещения, а также автоматов и рубильников в помещении. Дасаев посоветовал установить УЗИП, УЗДТ и стабилизаторы во внутренний щиток от замыканий и перенапряжений.