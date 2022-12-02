Президент ВСПС предрек остановку ряда заводов на Украине

03 декабря 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Салий отметил, что при перебоях с подачей электричества, предприятия ждут колоссальные убытки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Украине возможна полная остановка работы предприятий, производящих строительные материалы. Об этом рассказал президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Костантин Салий. «Если света не будет более 12 часов в сутки, а подключения будут вне прогнозированных графиков, то предприятия остановятся: терять дорогостоящее оборудование никто не решится. Товарные бетоны 3-4 часа в емкостях не выживут — это ужасные убытки», — сообщил Константин Салий в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Он также отметил, что альтернативных источников энергии с требуемой энергоемкостью для строительных предприятий практически нет. Помимо этого, финансовые ресурсы у предприятий на исходе, что может повлечь волну закрытий и продаж весной 2023 года. Ранее сообщалось, что периодические перебои и отключения электроэнергии в столице Украины могут привести к тому, что жители могут остаться без хлебобулочной продукции, приготовление которой в таких условиях становится невероятно трудным. При этом мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны. Из-за дефицита ресурсов Украина в тестовом режиме начала импортировать электроэнергию из Румынии.

На Украине возможна полная остановка работы предприятий, производящих строительные материалы. Об этом рассказал президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Костантин Салий. «Если света не будет более 12 часов в сутки, а подключения будут вне прогнозированных графиков, то предприятия остановятся: терять дорогостоящее оборудование никто не решится. Товарные бетоны 3-4 часа в емкостях не выживут — это ужасные убытки», — сообщил Константин Салий в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Он также отметил, что альтернативных источников энергии с требуемой энергоемкостью для строительных предприятий практически нет. Помимо этого, финансовые ресурсы у предприятий на исходе, что может повлечь волну закрытий и продаж весной 2023 года. Ранее сообщалось, что периодические перебои и отключения электроэнергии в столице Украины могут привести к тому, что жители могут остаться без хлебобулочной продукции, приготовление которой в таких условиях становится невероятно трудным. При этом мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны. Из-за дефицита ресурсов Украина в тестовом режиме начала импортировать электроэнергию из Румынии.