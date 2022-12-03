Илон Маск: Twitter скрывал скандал с сыном Байдена

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Илон Маск уличил бывшее руководство Twitter в цензуре Фото:

Соцсеть Twitter скрывала информацию о скандале с участием Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена. Об этом рассказал владелец Twitter, миллиардер и американский предприниматель Илон Маск.

«Маск разместил в Twitter ссылку на аккаунт независимого журналиста Мэтта Тайбби, который пролил свет на сомнительное решение Twitter о цензуре, опубликовав то, что оказалось отредактированными электронными письмами между сотрудниками Twitter. Разоблачающие электронные письма и комментарии от бывших сотрудников Twitter показали, что „все знали“ о подавлении гигантом социальных сетей сенсаций The Post о печально известном ноутбуке Хантера Байдена», — пишет газета New York Post.

Два года назад стало известно, что в компьютере Хантера Байдена обнаружили фото несовершеннолетних девочек. Сообщалось, что снимки были интимного характера. Также у сына президента США нашли письма, которые указывали на зарубежные контакты на Украине и в Китае, передает деловое издание «Взгляд».

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Соцсеть Twitter скрывала информацию о скандале с участием Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена. Об этом рассказал владелец Twitter, миллиардер и американский предприниматель Илон Маск. «Маск разместил в Twitter ссылку на аккаунт независимого журналиста Мэтта Тайбби, который пролил свет на сомнительное решение Twitter о цензуре, опубликовав то, что оказалось отредактированными электронными письмами между сотрудниками Twitter. Разоблачающие электронные письма и комментарии от бывших сотрудников Twitter показали, что „все знали“ о подавлении гигантом социальных сетей сенсаций The Post о печально известном ноутбуке Хантера Байдена», — пишет газета New York Post. Два года назад стало известно, что в компьютере Хантера Байдена обнаружили фото несовершеннолетних девочек. Сообщалось, что снимки были интимного характера. Также у сына президента США нашли письма, которые указывали на зарубежные контакты на Украине и в Китае, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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