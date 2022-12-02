02 декабря 2022
01 декабря 2022

Губернатор Тюменской области Моор рассказал об успехах в восстановлении памяти о погибших в ВОВ

Губернатор Александр Моор: тюменские поисковики вернули имена более 500 погибшим во времена ВОВ
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Клипарт. Свердловская область, почетный караул, вечный огонь, могила неизвестного солдата
В День неизвестного солдата Моор озвучил успехи по восстановлению имен погибших в ВОВ Фото:

Тюменские поисковики выяснили имена 525 погибших за время Великой Отечественной войны. Об этом достижении рассказал губернатор области Александр Моор в День неизвестного солдата.

«Благодаря поисковикам неизвестные солдаты вновь обретают имена. За эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших», — передает пресс-служба Моора его слова.

Он также отметил вклад волонтеров в работу, благодаря которой были восстановлены данные о погибших. «Благодарю педагогов и воспитанников наших поисковых организаций за инициативу и труд в деле сохранения памяти о воинах, которые в тяжелое время встали на защиту Родины и отдали самое дорогое — жизнь», — дополнил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало об успехах поисковых отрядов Тюменской области. Участники нашли останки более 150 солдат Красной армии в Новгородской и Тверской областях.

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Тюменские поисковики выяснили имена 525 погибших за время Великой Отечественной войны. Об этом достижении рассказал губернатор области Александр Моор в День неизвестного солдата. «Благодаря поисковикам неизвестные солдаты вновь обретают имена. За эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших», — передает пресс-служба Моора его слова. Он также отметил вклад волонтеров в работу, благодаря которой были восстановлены данные о погибших. «Благодарю педагогов и воспитанников наших поисковых организаций за инициативу и труд в деле сохранения памяти о воинах, которые в тяжелое время встали на защиту Родины и отдали самое дорогое — жизнь», — дополнил губернатор. Ранее URA.RU сообщало об успехах поисковых отрядов Тюменской области. Участники нашли останки более 150 солдат Красной армии в Новгородской и Тверской областях.
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