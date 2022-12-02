В Нижневартовске (ХМАО) пропал Александр Чеботнов 1954 года рождения. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры в группе «Поиск пропавших людей «Азимут» в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите установить местонахождение человека: Александра Чеботнова 06.12.1954 г. р. 2 декабря он ушел из дома, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 26, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе.
Рост мужчины 165-170 сантиметров. Он был одет в камуфлированную куртку, темные брюки, белую вязаную шапку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском районе ищут провалившегося под лед рыбака. Следы мужчины найдены на берегу реки Пырьях в трех километрах от одноименного поселка.
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