В ХМАО пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Фото

03 декабря 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пропал Александр Чеботнов 1954 года рождения. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры в группе «Поиск пропавших людей «Азимут» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека: Александра Чеботнова 06.12.1954 г. р. 2 декабря он ушел из дома, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 26, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе. Рост мужчины 165-170 сантиметров. Он был одет в камуфлированную куртку, темные брюки, белую вязаную шапку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском районе ищут провалившегося под лед рыбака. Следы мужчины найдены на берегу реки Пырьях в трех километрах от одноименного поселка. «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск», «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) пропал Александр Чеботнов 1954 года рождения. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры в группе «Поиск пропавших людей «Азимут» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека: Александра Чеботнова 06.12.1954 г. р. 2 декабря он ушел из дома, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 26, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе. Рост мужчины 165-170 сантиметров. Он был одет в камуфлированную куртку, темные брюки, белую вязаную шапку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском районе ищут провалившегося под лед рыбака. Следы мужчины найдены на берегу реки Пырьях в трех километрах от одноименного поселка.