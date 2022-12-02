Жительница Курганской области нелегально прописала у себя четверых иностранцев

03 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Четверо иностранцев были прописаны в квартире, но фактически там не проживали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области фиктивно поставила на миграционный учет в квартире жителей Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Катайскому району выявили „резиновую квартиру“. Местная жительница незаконно, не имея намерения предоставить иностранным гражданам помещение для пребывания, фиктивно поставила на миграционный учет в жилое помещение жителей Республики Узбекистан», — указано на сайте ведомства. В отношении 64-летней женщины было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний момент все иностранные граждане сняты с регистрационного учета. О том, что три гражданина республики Узбекистан были признаны виновными в нарушении пребывания на территории РФ и оштрафованы, URA.RU писало в середине ноября. Нарушителей нашли во время проверки в районной больнице Целинного округа.

Жительница Курганской области фиктивно поставила на миграционный учет в квартире жителей Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Катайскому району выявили „резиновую квартиру“. Местная жительница незаконно, не имея намерения предоставить иностранным гражданам помещение для пребывания, фиктивно поставила на миграционный учет в жилое помещение жителей Республики Узбекистан», — указано на сайте ведомства. В отношении 64-летней женщины было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний момент все иностранные граждане сняты с регистрационного учета. О том, что три гражданина республики Узбекистан были признаны виновными в нарушении пребывания на территории РФ и оштрафованы, URA.RU писало в середине ноября. Нарушителей нашли во время проверки в районной больнице Целинного округа.