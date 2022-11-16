Группа нелегальных мигрантов была обнаружена в курганской больнице

17 ноября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Курганской области трех мигрантов депортируют за нарушение режима пребывания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три гражданина республики Узбекистан были признаны виновными в нарушении пребывания на территории РФ и оштрафованы. Нарушителей нашли во время проверки в районной больнице Целинного округа, где трудились иностранцы, сообщается на сайте районного суда. «18 октября 2022 года Целинным районным судом трое граждан Республики Узбекистан привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.<…> Cуд, признав их виновными в совершенных правонарушениях, назначил им наказание в виде штрафа по 2000 рублей каждому, с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации» — рассказали в суде. Нарушителей обнаружили днем ранее в ходе проверки места трудовой деятельности в ГБУ «Целинная ЦРБ». В суде выяснилось, что граждане Узбекистана должны были покинуть территорию России после снятия ковидных ограничений в июле текущего года. Им давалось 90 дней на то, чтобы выполнить предписание. Действия мигрантов были квалифицированы как «нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания». Суд признал их виновными в административном нарушении. Каждый получил наказание в виде штрафа 2000 рублей. До выдворения из России иностранцев переместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области собираются увеличить стоимость трудовых патентов для мигрантов. Для этого депутатам облдумы предложили установить двойной региональный коэффициент.

Три гражданина республики Узбекистан были признаны виновными в нарушении пребывания на территории РФ и оштрафованы. Нарушителей нашли во время проверки в районной больнице Целинного округа, где трудились иностранцы, сообщается на сайте районного суда. «18 октября 2022 года Целинным районным судом трое граждан Республики Узбекистан привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.<…> Cуд, признав их виновными в совершенных правонарушениях, назначил им наказание в виде штрафа по 2000 рублей каждому, с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации » — рассказали в суде. Нарушителей обнаружили днем ранее в ходе проверки места трудовой деятельности в ГБУ «Целинная ЦРБ» . В суде выяснилось, что граждане Узбекистана должны были покинуть территорию России после снятия ковидных ограничений в июле текущего года. Им давалось 90 дней на то, чтобы выполнить предписание. Действия мигрантов были квалифицированы как «нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания». Суд признал их виновными в административном нарушении. Каждый получил наказание в виде штрафа 2000 рублей. До выдворения из России иностранцев переместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области собираются увеличить стоимость трудовых патентов для мигрантов. Для этого депутатам облдумы предложили установить двойной региональный коэффициент.