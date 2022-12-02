Мужчина скончался до приезда медиков Фото: Илья Московец © URA.RU

На дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии погиб мужчина. Об этом сообщается в местных telegram-каналах.

«На дороге Новый Уренгой — Ямбург в лоб столкнулись „Форвард“ и „УАЗ-Патриот“. Пассажир „Патриота“, 22-летний мужчина, скончался до приезда скорой», — пишет telegram-канал «Импульс севера». На фото видно, что в ДТП попала инкассаторская машина.

Еще несколько человек получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск.

Авария произошла 3 декабря Тelegram-канал «Импульс севера»