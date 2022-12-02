На дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии погиб мужчина. Об этом сообщается в местных telegram-каналах.
«На дороге Новый Уренгой — Ямбург в лоб столкнулись „Форвард“ и „УАЗ-Патриот“. Пассажир „Патриота“, 22-летний мужчина, скончался до приезда скорой», — пишет telegram-канал «Импульс севера». На фото видно, что в ДТП попала инкассаторская машина.
Еще несколько человек получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск.
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