02 декабря 2022
01 декабря 2022

В ЯНАО произошло смертельное ДТП с инкассаторским авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, служебный автомобиль, дпс
Мужчина скончался до приезда медиков Фото:

На дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии погиб мужчина. Об этом сообщается в местных telegram-каналах.

«На дороге Новый Уренгой — Ямбург в лоб столкнулись „Форвард“ и „УАЗ-Патриот“. Пассажир „Патриота“, 22-летний мужчина, скончался до приезда скорой», — пишет telegram-канал «Импульс севера». На фото видно, что в ДТП попала инкассаторская машина.

Еще несколько человек получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск.

Авария произошла 3 декабря
В ДТП погиб один человек

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На дороге между Новым Уренгоем и Ямбургом в ЯНАО в аварии погиб мужчина. Об этом сообщается в местных telegram-каналах. «На дороге Новый Уренгой — Ямбург в лоб столкнулись „Форвард“ и „УАЗ-Патриот“. Пассажир „Патриота“, 22-летний мужчина, скончался до приезда скорой», — пишет telegram-канал «Импульс севера». На фото видно, что в ДТП попала инкассаторская машина. Еще несколько человек получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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