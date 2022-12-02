В Тюмень к Новому году вернулся знаменитый папа-медведь. Фото

У здания администрации Тюмени установили девятиметровую статую медведя к Новому году

03 декабря 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Семью медведей установили в Тюмени у здания администрации Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмень вновь привезли девятиметровую статую светодиодного медведя «Сибирско-Уральской энергетической компании», ставшего для города символом Нового года. Как рассказали URA.RU представители СУЭНКО, теперь у администрации установлена вся семья известных медведей. «Папа Миша, который стал героем дня, установлен так, что смотрит на свою семью — с его места отлично видно Матильду Потаповну и медвежат. Одновременно у Цирка появились светодиодные пирамиды высотой 6 и 9 метров, 11-метровая елка, скамья-льдина и приятели медведей — пингвины у льдины», — отметили в компании. Отмечается, что с 4 декабря на статуях ежедневно будут загораться гирлянды. Также компания установит в городе светящиеся арки, которые с высоты птичьего полета соединятся в созвездие медведицы. Семья медведей пробудет в Тюмени всю зиму. Белые медведи СУЭНКО украшают Тюмень с 2019 года. Имена для них выбирали жители региональной столицы и Тобольска. Энергетикам поступило ровно 300 заявок на конкурс — это 1,2 тысяч имен с интересными легендами. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пресс-служба СУЭНКО Пресс-служба СУЭНКО

В Тюмень вновь привезли девятиметровую статую светодиодного медведя «Сибирско-Уральской энергетической компании», ставшего для города символом Нового года. Как рассказали URA.RU представители СУЭНКО, теперь у администрации установлена вся семья известных медведей. «Папа Миша, который стал героем дня, установлен так, что смотрит на свою семью — с его места отлично видно Матильду Потаповну и медвежат. Одновременно у Цирка появились светодиодные пирамиды высотой 6 и 9 метров, 11-метровая елка, скамья-льдина и приятели медведей — пингвины у льдины», — отметили в компании. Отмечается, что с 4 декабря на статуях ежедневно будут загораться гирлянды. Также компания установит в городе светящиеся арки, которые с высоты птичьего полета соединятся в созвездие медведицы. Семья медведей пробудет в Тюмени всю зиму. Белые медведи СУЭНКО украшают Тюмень с 2019 года. Имена для них выбирали жители региональной столицы и Тобольска. Энергетикам поступило ровно 300 заявок на конкурс — это 1,2 тысяч имен с интересными легендами.