Мэр Тобольска назвал сумму, которую собрали в городе для помощи участникам СВО

Мэр Тобольска: город собрал около 22 миллионов рублей на помощь участникам СВО

03 декабря 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Собранную сумму озвучил мэр города Максим Афанасьев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Организации и жители Тобольска собрали около 22 миллионов рублей на нужды участников СВО и их семей. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Такая сумма собралась благодаря пожертвованным деньгам и вещам. «Более 200 тоболяков и более 150 организаций и предприятий города перевели деньги. Это не считая тех, кто оказывал помощь непосредственно приобретенными необходимыми для СВО предметами. Дополнительно собрали больше 6 тысяч вещей. По сумме примерно на столько же, сколько поступило средств на благотворительный счет», — сообщил Афанасьев. Мэр Тобольска поблагодарил всех участников сбора и отметил характер жителей города. «Лучше слова, чем спасибо, еще не придумали, поэтому спасибо. Искренне. Мы все вместе делаем общее дело, и останавливаться не будем до Победы», — написал он. По его словам, в вышеуказанной статистике также учтена «буханка», о которой URA.RU сообщало ранее. Машину УАЗ 2206 для бойцов на фронте передали «практически за бесценок» в рамках благотворительной акции.

Организации и жители Тобольска собрали около 22 миллионов рублей на нужды участников СВО и их семей. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Такая сумма собралась благодаря пожертвованным деньгам и вещам. «Более 200 тоболяков и более 150 организаций и предприятий города перевели деньги. Это не считая тех, кто оказывал помощь непосредственно приобретенными необходимыми для СВО предметами. Дополнительно собрали больше 6 тысяч вещей. По сумме примерно на столько же, сколько поступило средств на благотворительный счет», — сообщил Афанасьев. Мэр Тобольска поблагодарил всех участников сбора и отметил характер жителей города. «Лучше слова, чем спасибо, еще не придумали, поэтому спасибо. Искренне. Мы все вместе делаем общее дело, и останавливаться не будем до Победы», — написал он. По его словам, в вышеуказанной статистике также учтена «буханка», о которой URA.RU сообщало ранее. Машину УАЗ 2206 для бойцов на фронте передали «практически за бесценок» в рамках благотворительной акции.