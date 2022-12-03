Макрон заявил о желании поговорить с Путиным, но в Кремле еще не назначили дату

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Макрон намерен поговорить с Путиным на «конкретные темы» Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет.

«Я еще раз поговорю с президентом Путиным после встречи с генеральным директором агентства [Гросси], в частности, по теме гражданской атомной энергетики», — заявил Макрон. Его слова приводит TF1 Info. По его мнению, в разговоре с президентом РФ нужно сосредоточить внимание на «конкретных темах».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дата разговора государственных лидеров пока не установлена. «Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет», — передает слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Макрон говорил о намерении встретиться с Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал 360.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет. «Я еще раз поговорю с президентом Путиным после встречи с генеральным директором агентства [Гросси], в частности, по теме гражданской атомной энергетики», — заявил Макрон. Его слова приводит TF1 Info. По его мнению, в разговоре с президентом РФ нужно сосредоточить внимание на «конкретных темах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дата разговора государственных лидеров пока не установлена. «Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет», — передает слова представителя Кремля РИА Новости. Ранее Макрон говорил о намерении встретиться с Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал 360.
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