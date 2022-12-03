Макрон заявил о желании поговорить с Путиным, но в Кремле еще не назначили дату 03 декабря 2022 в 17:58 Размер текста - 17 + Макрон намерен поговорить с Путиным на «конкретные темы» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет. «Я еще раз поговорю с президентом Путиным после встречи с генеральным директором агентства [Гросси], в частности, по теме гражданской атомной энергетики», — заявил Макрон. Его слова приводит TF1 Info . По его мнению, в разговоре с президентом РФ нужно сосредоточить внимание на «конкретных темах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дата разговора государственных лидеров пока не установлена. «Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет», — передает слова представителя Кремля РИА Новости. Ранее Макрон говорил о намерении встретиться с Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал 360. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Однако в Кремле сообщили, что точной даты телефонного разговора между главами государств пока нет. «Я еще раз поговорю с президентом Путиным после встречи с генеральным директором агентства [Гросси], в частности, по теме гражданской атомной энергетики», — заявил Макрон. Его слова приводит TF1 Info. По его мнению, в разговоре с президентом РФ нужно сосредоточить внимание на «конкретных темах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дата разговора государственных лидеров пока не установлена. «Пока точной даты телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона нет», — передает слова представителя Кремля РИА Новости. Ранее Макрон говорил о намерении встретиться с Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям