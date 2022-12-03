В Лондоне по обвинению в отмывании денег задержан российский бизнесмен

По обвинению в отмывании денег арестованы трое мужчин, сообщает британская газета
Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление британского национального агентства по борьбе с преступностью.
«Состоятельный 58-летний российский бизнесмен, имя которого не называется, был арестован в своем многомиллионном лондонском доме офицерами, расследующими возможную преступную деятельность олигархов», — пишет
Отмечается, что вместе с российским бизнесменом были арестованы два человека. Это 35-летний мужчина, который работает в резиденции, и 39-летний партнер бизнесмена.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews