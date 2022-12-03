В Лондоне по обвинению в отмывании денег задержан российский бизнесмен

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Брифинг врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима со СМИ, депутат, бизнесмен, сложенные пальцы, руки
По обвинению в отмывании денег арестованы трое мужчин, сообщает британская газета Фото:

Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление британского национального агентства по борьбе с преступностью.

«Состоятельный 58-летний российский бизнесмен, имя которого не называется, был арестован в своем многомиллионном лондонском доме офицерами, расследующими возможную преступную деятельность олигархов», — пишет газета. Отмечается, что бизнесмен был задержан в четверг.

Отмечается, что вместе с российским бизнесменом были арестованы два человека. Это 35-летний мужчина, который работает в резиденции, и 39-летний партнер бизнесмена.

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Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление британского национального агентства по борьбе с преступностью. «Состоятельный 58-летний российский бизнесмен, имя которого не называется, был арестован в своем многомиллионном лондонском доме офицерами, расследующими возможную преступную деятельность олигархов», — пишет газета. Отмечается, что бизнесмен был задержан в четверг. Отмечается, что вместе с российским бизнесменом были арестованы два человека. Это 35-летний мужчина, который работает в резиденции, и 39-летний партнер бизнесмена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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