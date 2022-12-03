Песков: Москва не примет потолок цен на российскую нефть 03 декабря 2022 в 18:17 Размер текста - 17 + Песков заявил о скором ответе Кремля на решение ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока в Кремле анализируют решение Евросоюза об установлении потолка цен на нефть из России. «О дальнейших решениях власти сообщат по его итогам», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Объявить о своем решении ЕС намерен 4 декабря. Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока в Кремле анализируют решение Евросоюза об установлении потолка цен на нефть из России. «О дальнейших решениях власти сообщат по его итогам», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Объявить о своем решении ЕС намерен 4 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям