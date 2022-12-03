Песков: Москва не примет потолок цен на российскую нефть

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил о скором ответе Кремля на решение ЕС Фото:
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Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока в Кремле анализируют решение Евросоюза об установлении потолка цен на нефть из России. «О дальнейших решениях власти сообщат по его итогам», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Объявить о своем решении ЕС намерен 4 декабря.

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Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока в Кремле анализируют решение Евросоюза об установлении потолка цен на нефть из России. «О дальнейших решениях власти сообщат по его итогам», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Объявить о своем решении ЕС намерен 4 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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