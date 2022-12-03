Песков: Москва не примет потолок цен на российскую нефть

Песков заявил о скором ответе Кремля на решение ЕС
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пока в Кремле анализируют решение Евросоюза об установлении потолка цен на нефть из России. «О дальнейших решениях власти сообщат по его итогам», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Объявить о своем решении ЕС намерен 4 декабря.
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