В Кремле заявили, что мобилизация в России завершена

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Никакой другой информации о мобилизации пока нет, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизация в России закончилась. Никаких других распоряжений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что мобилизация завершена. Никакой другой информации на этот счет нет», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны 21 сентября и завершилась 24 октября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями.

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Мобилизация в России закончилась. Никаких других распоряжений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент сказал, что мобилизация завершена. Никакой другой информации на этот счет нет», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24». Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны 21 сентября и завершилась 24 октября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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