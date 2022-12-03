В Кремле заявили, что мобилизация в России завершена

Никакой другой информации о мобилизации пока нет, заявил Песков
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизация в России закончилась. Никаких других распоряжений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Президент сказал, что мобилизация завершена. Никакой другой информации на этот счет нет», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».
Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны 21 сентября и завершилась 24 октября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями.