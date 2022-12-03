В Кремле заявили, что мобилизация в России завершена 03 декабря 2022 в 18:23 Размер текста - 17 + Никакой другой информации о мобилизации пока нет, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизация в России закончилась. Никаких других распоряжений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент сказал, что мобилизация завершена. Никакой другой информации на этот счет нет», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24». Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны 21 сентября и завершилась 24 октября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями. Мобилизация в России закончилась. Никаких других распоряжений на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент сказал, что мобилизация завершена. Никакой другой информации на этот счет нет», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24». Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны 21 сентября и завершилась 24 октября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям