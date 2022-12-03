Шойгу заявил о «необъявленной войне» Запада против РФ и Белоруссии

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Шойгу встретился с министром обороны Белоруссии Фото:

Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии, и в этих условиях союзнические отношения двух стран приобретают особое значение. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу по итогам встречи со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.

Шойгу подчеркнул, что Беларусь остается самым надежным партнером России. «Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — приводит слова Шойгу РИА Новости. Шойгу также заявил о готовности России и Белоруссии «совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства».

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Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии, и в этих условиях союзнические отношения двух стран приобретают особое значение. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу по итогам встречи со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Шойгу подчеркнул, что Беларусь остается самым надежным партнером России. «Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — приводит слова Шойгу РИА Новости. Шойгу также заявил о готовности России и Белоруссии «совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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