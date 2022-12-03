Шойгу заявил о «необъявленной войне» Запада против РФ и Белоруссии

03 декабря 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Шойгу встретился с министром обороны Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии, и в этих условиях союзнические отношения двух стран приобретают особое значение. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу по итогам встречи со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Шойгу подчеркнул, что Беларусь остается самым надежным партнером России. «Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — приводит слова Шойгу РИА Новости. Шойгу также заявил о готовности России и Белоруссии «совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства».

Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии, и в этих условиях союзнические отношения двух стран приобретают особое значение. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу по итогам встречи со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске. Шойгу подчеркнул, что Беларусь остается самым надежным партнером России. «Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — приводит слова Шойгу РИА Новости. Шойгу также заявил о готовности России и Белоруссии «совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства».