Российский солдат в зоне СВО спас сослуживцев, отогнав горящий грузовик. Видео

03 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Если бы боец не отбуксировав горящий «Урал», взорвалось бы все подразделение Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец Вооруженных Сил (ВС) РФ спас своих сослуживцев во время погрузки боеприпасов от военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые открыли артиллерийский огонь. Об этом сообщают военкоры в своем telegram-канале «Работайте, братья!». «Один из наших бойцов, презрев риск смерти, сел в кабину горящего „Урала“ и отогнал его подальше от своих сослуживцев», — пишут военкоры . Отмечается, что кадры были сняты на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника. Возможно, если бы боец не отбуксировав горящий грузовой «Урал», куда были погружены боеприпасы, взорвалось бы все подразделение. «Наверняка бы все погибли», — добавили в telegram-канале.

Боец Вооруженных Сил (ВС) РФ спас своих сослуживцев во время погрузки боеприпасов от военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые открыли артиллерийский огонь. Об этом сообщают военкоры в своем telegram-канале «Работайте, братья!». «Один из наших бойцов, презрев риск смерти, сел в кабину горящего „Урала“ и отогнал его подальше от своих сослуживцев», — пишут военкоры. Отмечается, что кадры были сняты на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника. Возможно, если бы боец не отбуксировав горящий грузовой «Урал», куда были погружены боеприпасы, взорвалось бы все подразделение. «Наверняка бы все погибли», — добавили в telegram-канале.