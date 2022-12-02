Пермь в топе городов по затратам на отлов собак. Скрин

03 декабря 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

В Перми зарегистрировано 4 случая нападения бездомных собак на людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. На эти мероприятия городские власти потратили 11,4 млн рублей, было отловлено более пятисот собак. Исследование среди городов УрФО провел telegram-канал Ural Mash. «Стоимость отлова бездомных собак в Перми — 11,4 млн рублей. Зарегистрировано 4 случая нападения животных на людей. Отловлено 523 собаки», — опубликовано в telegram-канале Ural Mash. Самые большие бюджеты, выделенные на отлов бездомных собак, среди городов УрФО в Тюмени и Екатеринбурге — 18 млн и 16,8 млн соответственно. Менее всего средств на мероприятия потрачено в Кургане — 3,2 млн рублей. Больше всего нападений беспризорных животных на людей зафиксировано в Ханты-Мансийске — 152, в Челябинске 19 случаев, в Перми 4. Тройка лидеров по затратам на отлов бездомных собак — Тюмень, Екатеринбург, Челябинск Telegram-канале Ural Mash

Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. На эти мероприятия городские власти потратили 11,4 млн рублей, было отловлено более пятисот собак. Исследование среди городов УрФО провел telegram-канал Ural Mash. «Стоимость отлова бездомных собак в Перми — 11,4 млн рублей. Зарегистрировано 4 случая нападения животных на людей. Отловлено 523 собаки», — опубликовано в telegram-канале Ural Mash. Самые большие бюджеты, выделенные на отлов бездомных собак, среди городов УрФО в Тюмени и Екатеринбурге — 18 млн и 16,8 млн соответственно. Менее всего средств на мероприятия потрачено в Кургане — 3,2 млн рублей. Больше всего нападений беспризорных животных на людей зафиксировано в Ханты-Мансийске — 152, в Челябинске 19 случаев, в Перми 4.