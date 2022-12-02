02 декабря 2022

Курган на отлов собак потратил меньше других крупных городов УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, выгул собак, домашний питомец
Ural Mash: на отлов бездомных животных в Кургане было потрачено свыше трех млн рублей Фото:

В Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди шести столиц регионов УрФО, передают СМИ. Но в городе при этом зафиксирован самый низкий показатель по нападению животных.

«Стоимость отлова бездомных собак в Кургане — 3,2 млн рублей. Зарегистрировано 3 нападения животных. Отловлено — 148», — указано в telegram-канале Ural Mash.

По количеству нападений в лидерах оказался ХМАО с показателем в 152 инцидента. Больше прочих потратили на отлов животных в Тюмени — 18 млн рублей.

URA.RU уже писало, что из-за клеветы пожилой женщины в Кургане чуть не застрелили породистую собаку, которую оставили на улице хозяева. Корреспонденты агентства сообщали также, что администрация Катайского района (Курганская область) выплатила девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака.

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В Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди шести столиц регионов УрФО, передают СМИ. Но в городе при этом зафиксирован самый низкий показатель по нападению животных. «Стоимость отлова бездомных собак в Кургане — 3,2 млн рублей. Зарегистрировано 3 нападения животных. Отловлено — 148», — указано в telegram-канале Ural Mash. По количеству нападений в лидерах оказался ХМАО с показателем в 152 инцидента. Больше прочих потратили на отлов животных в Тюмени — 18 млн рублей. URA.RU уже писало, что из-за клеветы пожилой женщины в Кургане чуть не застрелили породистую собаку, которую оставили на улице хозяева. Корреспонденты агентства сообщали также, что администрация Катайского района (Курганская область) выплатила девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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