Курган на отлов собак потратил меньше других крупных городов УрФО

03 декабря 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Ural Mash: на отлов бездомных животных в Кургане было потрачено свыше трех млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди шести столиц регионов УрФО, передают СМИ. Но в городе при этом зафиксирован самый низкий показатель по нападению животных. «Стоимость отлова бездомных собак в Кургане — 3,2 млн рублей. Зарегистрировано 3 нападения животных. Отловлено — 148», — указано в telegram-канале Ural Mash. По количеству нападений в лидерах оказался ХМАО с показателем в 152 инцидента. Больше прочих потратили на отлов животных в Тюмени — 18 млн рублей. URA.RU уже писало, что из-за клеветы пожилой женщины в Кургане чуть не застрелили породистую собаку, которую оставили на улице хозяева. Корреспонденты агентства сообщали также, что администрация Катайского района (Курганская область) выплатила девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака.

В Кургане на отлов бездомных собак потратили 3,2 млн рублей. Это самый низкий показатель среди шести столиц регионов УрФО, передают СМИ. Но в городе при этом зафиксирован самый низкий показатель по нападению животных. «Стоимость отлова бездомных собак в Кургане — 3,2 млн рублей. Зарегистрировано 3 нападения животных. Отловлено — 148», — указано в telegram-канале Ural Mash. По количеству нападений в лидерах оказался ХМАО с показателем в 152 инцидента. Больше прочих потратили на отлов животных в Тюмени — 18 млн рублей. URA.RU уже писало, что из-за клеветы пожилой женщины в Кургане чуть не застрелили породистую собаку, которую оставили на улице хозяева. Корреспонденты агентства сообщали также, что администрация Катайского района (Курганская область) выплатила девочке 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как ее укусила бездомная собака.