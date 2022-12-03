03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

Жители Ноябрьска поблагодарили городские власти

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске местные власти, по мнению жителей, работают во благо города и населения Фото:

Жители города Ноябрьска (ЯНАО) выразили благодарность администрации за теплые остановки, ремонт дорог и новогоднее украшение города. Об этом говорится в сообщении, размещенном в местном паблике в социальной сети «Вконтакте».

«А я хочу сказать администрации Ноябрьска большое спасибо! И за теплые остановки, и за ремонт дорог, и за кольцо, которое многие, особенно гонщики хают, а мне нравится, и за новогоднее украшение, очень красиво получается, и многое другое», — говорится в новости.

В записи автор также отметил, что город преображается, становится комфортнее и красивее. В комментариях подписчики поддерживают мнение и благодарят мэра города Алексея Романова. «Надо отдать должное нашему мэру города Романову А. В. С его приходом Ноябрьск преображается с каждым годом. С лета гуляем в прекрасном городском парке, на сегодняшний день повсюду елки нарядные, иллюминация красивая. Молодец, чувствуется, что хозяин в городе!» — высказалась подписчик паблика Светлана.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО местная жительница поблагодарила сотрудников полиции. У соседей случилась перепалка: муж избивал жену, ребенок сильно орал, что и повлияло на решение вызвать полицию, которая оперативно прибыла на вызов.

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Жители города Ноябрьска (ЯНАО) выразили благодарность администрации за теплые остановки, ремонт дорог и новогоднее украшение города. Об этом говорится в сообщении, размещенном в местном паблике в социальной сети «Вконтакте». «А я хочу сказать администрации Ноябрьска большое спасибо! И за теплые остановки, и за ремонт дорог, и за кольцо, которое многие, особенно гонщики хают, а мне нравится, и за новогоднее украшение, очень красиво получается, и многое другое», — говорится в новости. В записи автор также отметил, что город преображается, становится комфортнее и красивее. В комментариях подписчики поддерживают мнение и благодарят мэра города Алексея Романова. «Надо отдать должное нашему мэру города Романову А. В. С его приходом Ноябрьск преображается с каждым годом. С лета гуляем в прекрасном городском парке, на сегодняшний день повсюду елки нарядные, иллюминация красивая. Молодец, чувствуется, что хозяин в городе!» — высказалась подписчик паблика Светлана. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО местная жительница поблагодарила сотрудников полиции. У соседей случилась перепалка: муж избивал жену, ребенок сильно орал, что и повлияло на решение вызвать полицию, которая оперативно прибыла на вызов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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