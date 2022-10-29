29 октября 2022
28 октября 2022

В ЯНАО местная жительница поблагодарила сотрудников полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, ппс, полиция
В Ноябрьске местная жительница поблагодарила сотрудников полиции Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница выразила благодарность сотрудникам полиции. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу выразить огромную благодарность бригаде ППС города Ноябрьска! У соседей случилась перепалка: муж избивал жену, ребенок сильно орал, что и повлияло на решение вызвать полицию», — говорится в сообщении.

Местная жительница позвонила по номеру 102, но хотела чтобы ее звонок был анонимным, поэтому изначально вызов не принимали. После третьего звонка, женщине перезвонили, узнали адрес и через 2 минуты сотрудники полиции прибыли на вызов. «Спасибо большое всем сотрудникам правоохранительных органов, что отреагировали!» — еще раз поблагодарила женщина сотрудников полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница выразила благодарность сотрудникам полиции. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Хочу выразить огромную благодарность бригаде ППС города Ноябрьска! У соседей случилась перепалка: муж избивал жену, ребенок сильно орал, что и повлияло на решение вызвать полицию», — говорится в сообщении. Местная жительница позвонила по номеру 102, но хотела чтобы ее звонок был анонимным, поэтому изначально вызов не принимали. После третьего звонка, женщине перезвонили, узнали адрес и через 2 минуты сотрудники полиции прибыли на вызов. «Спасибо большое всем сотрудникам правоохранительных органов, что отреагировали!» — еще раз поблагодарила женщина сотрудников полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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