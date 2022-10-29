В ЯНАО местная жительница поблагодарила сотрудников полиции

В Ноябрьске местная жительница поблагодарила сотрудников полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местная жительница выразила благодарность сотрудникам полиции. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу выразить огромную благодарность бригаде ППС города Ноябрьска! У соседей случилась перепалка: муж избивал жену, ребенок сильно орал, что и повлияло на решение вызвать полицию», — говорится в сообщении.

Местная жительница позвонила по номеру 102, но хотела чтобы ее звонок был анонимным, поэтому изначально вызов не принимали. После третьего звонка, женщине перезвонили, узнали адрес и через 2 минуты сотрудники полиции прибыли на вызов. «Спасибо большое всем сотрудникам правоохранительных органов, что отреагировали!» — еще раз поблагодарила женщина сотрудников полиции.

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