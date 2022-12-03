В пермском городе собака искусала ребенка на детской площадке. Фото

04 декабря 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

ЧП, по словам матери пострадавшего ребенка, произошло на детской площадке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Соликамске Пермского края на детской площадке крупная собака набросилась на ребенка, порвала ему куртку и покусала. Об этом сообщила мать пострадавшего в паблике «Плохие новости Пермь» соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что семья намеревается написать заявление в полицию. «Третьего декабря на детской площадке возле „автомойки на Красном“ на моего сына набросилась собака крупной породы, по описанию ребенка — ротвейлер. Просьба помочь в поисках хозяина собаки, может, кто-то знает, где он живет. Так как он даже не помог подняться искусанному собакой ребенку и скрылся! Заявление будет написано в полицию, все травмы зафиксированы», — указано в посте группы. В комментариях к посту пользователи соцсети отметили, что ротвейлер относится к категории потенциально опасных пород собак и по факту хозяин не может выгуливать ее без намордника и поводка в общественном месте. Ранее в Перми было зафиксировано 4 случая нападения бездомных собак на людей, а сам город занял четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. Собака порвала куртку ребенку Паблик «Плохие новости Пермь», «ВКонтакте» У ребенка, судя по фотографиям, повреждены туловище и руки Паблик «Плохие новости Пермь», «ВКонтакте» Семья ищет очевидцев и хочет обратиться в полицию Паблик «Плохие новости Пермь», «ВКонтакте»

В Соликамске Пермского края на детской площадке крупная собака набросилась на ребенка, порвала ему куртку и покусала. Об этом сообщила мать пострадавшего в паблике «Плохие новости Пермь» соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что семья намеревается написать заявление в полицию. «Третьего декабря на детской площадке возле „автомойки на Красном“ на моего сына набросилась собака крупной породы, по описанию ребенка — ротвейлер. Просьба помочь в поисках хозяина собаки, может, кто-то знает, где он живет. Так как он даже не помог подняться искусанному собакой ребенку и скрылся! Заявление будет написано в полицию, все травмы зафиксированы», — указано в посте группы. В комментариях к посту пользователи соцсети отметили, что ротвейлер относится к категории потенциально опасных пород собак и по факту хозяин не может выгуливать ее без намордника и поводка в общественном месте. Ранее в Перми было зафиксировано 4 случая нападения бездомных собак на людей, а сам город занял четвертое место по затратам на отлов собак на Урале.