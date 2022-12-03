03 декабря 2022
02 декабря 2022

В пермском городе собака искусала ребенка на детской площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Тюмень, первый снег, детская площадка, качель
ЧП, по словам матери пострадавшего ребенка, произошло на детской площадке Фото:

В Соликамске Пермского края на детской площадке крупная собака набросилась на ребенка, порвала ему куртку и покусала. Об этом сообщила мать пострадавшего в паблике «Плохие новости Пермь» соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что семья намеревается написать заявление в полицию.

«Третьего декабря на детской площадке возле „автомойки на Красном“ на моего сына набросилась собака крупной породы, по описанию ребенка — ротвейлер. Просьба помочь в поисках хозяина собаки, может, кто-то знает, где он живет. Так как он даже не помог подняться искусанному собакой ребенку и скрылся! Заявление будет написано в полицию, все травмы зафиксированы», — указано в посте группы.

В комментариях к посту пользователи соцсети отметили, что ротвейлер относится к категории потенциально опасных пород собак и по факту хозяин не может выгуливать ее без намордника и поводка в общественном месте. Ранее в Перми было зафиксировано 4 случая нападения бездомных собак на людей, а сам город занял четвертое место по затратам на отлов собак на Урале.

Собака порвала куртку ребенку
У ребенка, судя по фотографиям, повреждены туловище и руки
Семья ищет очевидцев и хочет обратиться в полицию

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Соликамске Пермского края на детской площадке крупная собака набросилась на ребенка, порвала ему куртку и покусала. Об этом сообщила мать пострадавшего в паблике «Плохие новости Пермь» соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что семья намеревается написать заявление в полицию. «Третьего декабря на детской площадке возле „автомойки на Красном“ на моего сына набросилась собака крупной породы, по описанию ребенка — ротвейлер. Просьба помочь в поисках хозяина собаки, может, кто-то знает, где он живет. Так как он даже не помог подняться искусанному собакой ребенку и скрылся! Заявление будет написано в полицию, все травмы зафиксированы», — указано в посте группы. В комментариях к посту пользователи соцсети отметили, что ротвейлер относится к категории потенциально опасных пород собак и по факту хозяин не может выгуливать ее без намордника и поводка в общественном месте. Ранее в Перми было зафиксировано 4 случая нападения бездомных собак на людей, а сам город занял четвертое место по затратам на отлов собак на Урале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...