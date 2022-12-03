В Тюмени базу отдыха на берегу реки продают по цене двухкомнатной квартиры. Фото

04 декабря 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

База отдыха расположена на берегу Туры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ярковском районе (Тюменская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу Туры за 15 миллионов рублей. В Тюмени за такую сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается база отдыха на берегу старицы реки Тура. Площадь участка 373 сотки. Цена — 15 миллионов рублей», — сообщил продавец на площадке. Недалеко от участка расположены кафе и минеральный источник. На территории базы находятся четыре дома, теплица, баня и курятник. Также есть спуск к воде, где жители могут заниматься рыбалкой. За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра. «Квартира расположена на шестом этаже. Сделан современный ремонт, хорошо развита инфраструктура», — отметил продавец на Avito.

В Ярковском районе (Тюменская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу Туры за 15 миллионов рублей. В Тюмени за такую сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается база отдыха на берегу старицы реки Тура. Площадь участка 373 сотки. Цена — 15 миллионов рублей», — сообщил продавец на площадке. Недалеко от участка расположены кафе и минеральный источник. На территории базы находятся четыре дома, теплица, баня и курятник. Также есть спуск к воде, где жители могут заниматься рыбалкой. За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра. «Квартира расположена на шестом этаже. Сделан современный ремонт, хорошо развита инфраструктура», — отметил продавец на Avito.