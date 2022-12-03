03 декабря 2022
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01 декабря 2022

В Тюмени базу отдыха на берегу реки продают по цене двухкомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха
База отдыха расположена на берегу Туры Фото:

В Ярковском районе (Тюменская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу Туры за 15 миллионов рублей. В Тюмени за такую сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продается база отдыха на берегу старицы реки Тура. Площадь участка 373 сотки. Цена — 15 миллионов рублей», — сообщил продавец на площадке.

Недалеко от участка расположены кафе и минеральный источник. На территории базы находятся четыре дома, теплица, баня и курятник. Также есть спуск к воде, где жители могут заниматься рыбалкой.

За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра. «Квартира расположена на шестом этаже. Сделан современный ремонт, хорошо развита инфраструктура», — отметил продавец на Avito.

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В Ярковском районе (Тюменская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу Туры за 15 миллионов рублей. В Тюмени за такую сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается база отдыха на берегу старицы реки Тура. Площадь участка 373 сотки. Цена — 15 миллионов рублей», — сообщил продавец на площадке. Недалеко от участка расположены кафе и минеральный источник. На территории базы находятся четыре дома, теплица, баня и курятник. Также есть спуск к воде, где жители могут заниматься рыбалкой. За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра. «Квартира расположена на шестом этаже. Сделан современный ремонт, хорошо развита инфраструктура», — отметил продавец на Avito.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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