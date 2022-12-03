RT: Франция собирается бороться с «пропагандой» на российском телевидении

04 декабря 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Франции принадлежит 23,38% от компании, которая транслирует российские передачи зарубеж, заявил Хаддад Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция намерена бороться с российским «пропагандистским вещанием» на территориях Украины, Северной Африки, а также государств Ближнего Востока. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад, обращаясь к главе МИД Франции Катрин Колонна. «[Российские] телеканалы [входящие в спутниковую телекоммуникационную компанию Eutelsat] транслируются на территории России, а также на части территории Украины, в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — отметил Хаддад. Его обращение есть в распоряжении RT. По словам депутата, компания Eutelsat якобы используется РФ для работы «пропагандистских каналов». Также он отметил, что Франции принадлежит 23,38% акций компании, которую Россия использует для своего вещания. Хаддад задался вопросом: обладает ли государство средствами для противодействия «пропагандистским СМИ». Сам парламентарий является акционером компании, через которою и происходит российское вещание в зарубежных странах. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Позже в Шанхайской организации сотрудничества заявили, что Запад развязал тотальную гибридную войну против России. Гибридная война отличается от обычной тем, что вместо снарядов используется информация, которая определенным образом формирует мнение у потребителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция намерена бороться с российским «пропагандистским вещанием» на территориях Украины, Северной Африки, а также государств Ближнего Востока. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад, обращаясь к главе МИД Франции Катрин Колонна. «[Российские] телеканалы [входящие в спутниковую телекоммуникационную компанию Eutelsat] транслируются на территории России, а также на части территории Украины, в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — отметил Хаддад. Его обращение есть в распоряжении RT. По словам депутата, компания Eutelsat якобы используется РФ для работы «пропагандистских каналов». Также он отметил, что Франции принадлежит 23,38% акций компании, которую Россия использует для своего вещания. Хаддад задался вопросом: обладает ли государство средствами для противодействия «пропагандистским СМИ». Сам парламентарий является акционером компании, через которою и происходит российское вещание в зарубежных странах. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Позже в Шанхайской организации сотрудничества заявили, что Запад развязал тотальную гибридную войну против России. Гибридная война отличается от обычной тем, что вместо снарядов используется информация, которая определенным образом формирует мнение у потребителей.