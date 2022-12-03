Жителю Тюмени грозит тюрьма за избиение приятеля

04 декабря 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Ссора между мужчинами закончилась дракой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени во время конфликта мужчина сломал знакомому челюсть. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Из медучреждения поступило сообщение, что к ним за помощью с переломом челюсти обратился местный житель 1998 года рождения. Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения ему нанес его знакомый в ходе конфликта», — пояснили в ведомстве. Подозреваемый в избиении был задержан. Ему грозит срок до пяти лет по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ранее URA.RU сообщало, что тюменец получил срок за ДТП, в котором погиб его друг. Он также лишен водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.

В Тюмени во время конфликта мужчина сломал знакомому челюсть. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Из медучреждения поступило сообщение, что к ним за помощью с переломом челюсти обратился местный житель 1998 года рождения. Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения ему нанес его знакомый в ходе конфликта», — пояснили в ведомстве. Подозреваемый в избиении был задержан. Ему грозит срок до пяти лет по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ранее URA.RU сообщало, что тюменец получил срок за ДТП, в котором погиб его друг. Он также лишен водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.