Жителю Тюмени грозит тюрьма за избиение приятеля

В Тюмени во время конфликта мужчина сломал знакомому челюсть. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Из медучреждения поступило сообщение, что к ним за помощью с переломом челюсти обратился местный житель 1998 года рождения. Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения ему нанес его знакомый в ходе конфликта», — пояснили в ведомстве.
Подозреваемый в избиении был задержан. Ему грозит срок до пяти лет по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Ранее URA.RU сообщало, что тюменец получил срок за ДТП, в котором погиб его друг. Он также лишен водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.
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