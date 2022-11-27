27 ноября 2022

Тюменец получил срок за ДТП, в котором погиб его друг

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчину приговорили к шести годам колонии-поселения Фото:

Ишимский районный суд приговорил 34-летнего Андрея Гаврилова к шести годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его друг. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Тюменец также лишен водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.

«6 мая 2021 года Гаврилов был в гостях у друга детства, с которым выпивал, а потом решил на своей машине отвезти его с сыном в баню к приятелю в деревню Черемшанка. Еще одного друга компания подобрала по дороге», — рассказали в суде.

Из приговора следует, что машина Гаврилова на 292 километре трассы Тюмень — Омск врезалась в большегруз, стоящий у светофора. Друг виновника аварии, сидевший не пристегнутым на переднем сидении, разбил голову и погиб. Сам Гаврилов, 39-летний пассажир и 7-летний сын погибшего мужчины получили травмы. Ребенка пришлось госпитализировать.

Осужденный пытался обжаловать приговор в Тюменском областном суде. Но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

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Ишимский районный суд приговорил 34-летнего Андрея Гаврилова к шести годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его друг. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Тюменец также лишен водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев. «6 мая 2021 года Гаврилов был в гостях у друга детства, с которым выпивал, а потом решил на своей машине отвезти его с сыном в баню к приятелю в деревню Черемшанка. Еще одного друга компания подобрала по дороге», — рассказали в суде. Из приговора следует, что машина Гаврилова на 292 километре трассы Тюмень — Омск врезалась в большегруз, стоящий у светофора. Друг виновника аварии, сидевший не пристегнутым на переднем сидении, разбил голову и погиб. Сам Гаврилов, 39-летний пассажир и 7-летний сын погибшего мужчины получили травмы. Ребенка пришлось госпитализировать. Осужденный пытался обжаловать приговор в Тюменском областном суде. Но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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