Тюменец получил срок за ДТП, в котором погиб его друг

Мужчину приговорили к шести годам колонии-поселения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ишимский районный суд приговорил 34-летнего Андрея Гаврилова к шести годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его друг. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Тюменец также лишен водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.

«6 мая 2021 года Гаврилов был в гостях у друга детства, с которым выпивал, а потом решил на своей машине отвезти его с сыном в баню к приятелю в деревню Черемшанка. Еще одного друга компания подобрала по дороге», — рассказали в суде.

Из приговора следует, что машина Гаврилова на 292 километре трассы Тюмень — Омск врезалась в большегруз, стоящий у светофора. Друг виновника аварии, сидевший не пристегнутым на переднем сидении, разбил голову и погиб. Сам Гаврилов, 39-летний пассажир и 7-летний сын погибшего мужчины получили травмы. Ребенка пришлось госпитализировать.

Осужденный пытался обжаловать приговор в Тюменском областном суде. Но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.