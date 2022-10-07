07 октября 2022

Двое жителей Кургана перевели лжебанкирам более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги курганцы переводили под диктовку мошенников Фото:

В курганские отделы полиции обратились граждане, пострадавшие от действий мошенников. Оба были обмануты по одной и той же схеме.

«С незнакомых номеров на телефоны потерпевших поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками банка, которые сообщали о незаконном кредите, якобы оформляемом неизвестными и рекомендовали перевести деньги на безопасный счет. Затем, все время оставаясь на связи со своей жертвой, аферисты указывали абонентские номера, куда необходимо перевести деньги», — написано на сайте УМВД России по Курганской области.

В первом случае мужчина отправил мошенникам 340 тысяч рублей, взятые в кредит. Во втором — почти 700 тысяч. URA.RU писало ранее о 55-летней жительнице Кургане. Тогда мошенники, представившись работниками банка, украли у женщины 650 тысяч рублей.

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В курганские отделы полиции обратились граждане, пострадавшие от действий мошенников. Оба были обмануты по одной и той же схеме. «С незнакомых номеров на телефоны потерпевших поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками банка, которые сообщали о незаконном кредите, якобы оформляемом неизвестными и рекомендовали перевести деньги на безопасный счет. Затем, все время оставаясь на связи со своей жертвой, аферисты указывали абонентские номера, куда необходимо перевести деньги», — написано на сайте УМВД России по Курганской области. В первом случае мужчина отправил мошенникам 340 тысяч рублей, взятые в кредит. Во втором — почти 700 тысяч. URA.RU писало ранее о 55-летней жительнице Кургане. Тогда мошенники, представившись работниками банка, украли у женщины 650 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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