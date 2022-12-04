Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

04 декабря 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Диверсанты планировали вести подрывную деятельность на территории Херсонской области, заявил Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России задержала украинских диверсантов, которые планировали вести подрывную деятельность на территории Херсонской области. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях [Херсонской области]», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Глава Чечни отметил, что командование его подразделений смогло получить ценную информацию о местонахождении других отрядов украинской армии. Он подчеркнул, что зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В результате референдумов, которые прошли осенью, к России присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Позже армия РФ укрепилась на левом берегу Днепра в Херсонской области. 3 декабря СМИ писали о том, что в Херсонской области нашли схрон с противопехотными минами, снарядами и гранатами.

Армия России задержала украинских диверсантов, которые планировали вести подрывную деятельность на территории Херсонской области. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях [Херсонской области]», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что командование его подразделений смогло получить ценную информацию о местонахождении других отрядов украинской армии. Он подчеркнул, что зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В результате референдумов, которые прошли осенью, к России присоединились 4 территории: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Позже армия РФ укрепилась на левом берегу Днепра в Херсонской области. 3 декабря СМИ писали о том, что в Херсонской области нашли схрон с противопехотными минами, снарядами и гранатами.