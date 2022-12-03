Пермская прокуратура взяла на контроль дело о гибели детей при пожаре

Прокуратура Карагайского района (Пермский край) взяла на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили в связи с гибелью трех человек в пожаре. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«На данный момент прокуратура устанавливает причины и условия, которые поспособствовали трагедии. На место пожара выехал заместитель прокурора Карагайского района Пермского края. Надзорный орган взял на контроль расследование уголовного дела», — сообщается в ведомстве.
По предварительной информации пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В ночь с 3 на 4 декабря в селе Карагай загорелся жилой дом. При пожаре погибли мужчина и двое детей.
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