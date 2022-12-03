03 декабря 2022
02 декабря 2022

Пермская прокуратура взяла на контроль дело о гибели детей при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар в саду, горит дача
Прокуратура выясняет причины, которые поспособствовали пожару Фото:

Прокуратура Карагайского района (Пермский край) взяла на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили в связи с гибелью трех человек в пожаре. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«На данный момент прокуратура устанавливает причины и условия, которые поспособствовали трагедии. На место пожара выехал заместитель прокурора Карагайского района Пермского края. Надзорный орган взял на контроль расследование уголовного дела», — сообщается в ведомстве.

По предварительной информации пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В ночь с 3 на 4 декабря в селе Карагай загорелся жилой дом. При пожаре погибли мужчина и двое детей.

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Прокуратура Карагайского района (Пермский край) взяла на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили в связи с гибелью трех человек в пожаре. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «На данный момент прокуратура устанавливает причины и условия, которые поспособствовали трагедии. На место пожара выехал заместитель прокурора Карагайского района Пермского края. Надзорный орган взял на контроль расследование уголовного дела», — сообщается в ведомстве. По предварительной информации пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В ночь с 3 на 4 декабря в селе Карагай загорелся жилой дом. При пожаре погибли мужчина и двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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