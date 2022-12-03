03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

В ЯНАО умерла труженица тыла

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде скончалась Екатерина Надравецкая Фото:

В Салехарде (ЯНАО) скончалась труженица тыла Екатерина Надравецкая. Информация об этом опубликована в местном telegram-канале.

«Ушла из жизни труженица тыла Екатерина Хрисановна Надравецкая. Прощание состоится 5 декабря с 12-00 до 13-00 в ритуальном зале», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем канале.

Обновлено, 14:38: в telegram-канале администрации Салехарда добавили, что на момент начала Великой Отечественной войны Екатерине Надравецкой было девять лет. «Добрый, отзывчивый, душевный человек, светлая память о ней навсегда в наших сердцах», — добавили в мэрии.

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В Салехарде (ЯНАО) скончалась труженица тыла Екатерина Надравецкая. Информация об этом опубликована в местном telegram-канале. «Ушла из жизни труженица тыла Екатерина Хрисановна Надравецкая. Прощание состоится 5 декабря с 12-00 до 13-00 в ритуальном зале», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем канале. Обновлено, 14:38: в telegram-канале администрации Салехарда добавили, что на момент начала Великой Отечественной войны Екатерине Надравецкой было девять лет. «Добрый, отзывчивый, душевный человек, светлая память о ней навсегда в наших сердцах», — добавили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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