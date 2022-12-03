В ЯНАО умерла труженица тыла

04 декабря 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

В Салехарде скончалась Екатерина Надравецкая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) скончалась труженица тыла Екатерина Надравецкая. Информация об этом опубликована в местном telegram-канале. «Ушла из жизни труженица тыла Екатерина Хрисановна Надравецкая. Прощание состоится 5 декабря с 12-00 до 13-00 в ритуальном зале», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем канале. Обновлено, 14:38: в telegram-канале администрации Салехарда добавили, что на момент начала Великой Отечественной войны Екатерине Надравецкой было девять лет. «Добрый, отзывчивый, душевный человек, светлая память о ней навсегда в наших сердцах», — добавили в мэрии.

В Салехарде (ЯНАО) скончалась труженица тыла Екатерина Надравецкая. Информация об этом опубликована в местном telegram-канале. «Ушла из жизни труженица тыла Екатерина Хрисановна Надравецкая. Прощание состоится 5 декабря с 12-00 до 13-00 в ритуальном зале», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем канале. Обновлено, 14:38: в telegram-канале администрации Салехарда добавили, что на момент начала Великой Отечественной войны Екатерине Надравецкой было девять лет. «Добрый, отзывчивый, душевный человек, светлая память о ней навсегда в наших сердцах», — добавили в мэрии.