03 декабря 2022
02 декабря 2022

Мэрия выкупила киоск в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цум
Киоск будет снесен после регистрации права собственности Фото:

Мэрия Перми завершила процедуру изъятия киоска около ЦУМа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«Павильон с участком изъяли в муниципальную собственность у предпринимателей. Для снятия ареста с киоска было подано ходатайство. После регистрации права собственности киоск будет снесен», — сообщают в пресс-службе администрации изданию «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU писало, что арбитражный суд Пермского края постановил изъять у собственников киоск перед ЦУМом. Мэрия должна была заплатить за него 47,3 млн рублей, что на 8,3 млн рублей больше изначально предложенной суммы. В 2018 году по решению властей в Перми стартовала реформа НТО. Власти ведут борьбу с павильонами, чтобы расширить внутриквартальные проезды.

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Мэрия Перми завершила процедуру изъятия киоска около ЦУМа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми. «Павильон с участком изъяли в муниципальную собственность у предпринимателей. Для снятия ареста с киоска было подано ходатайство. После регистрации права собственности киоск будет снесен», — сообщают в пресс-службе администрации изданию «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что арбитражный суд Пермского края постановил изъять у собственников киоск перед ЦУМом. Мэрия должна была заплатить за него 47,3 млн рублей, что на 8,3 млн рублей больше изначально предложенной суммы. В 2018 году по решению властей в Перми стартовала реформа НТО. Власти ведут борьбу с павильонами, чтобы расширить внутриквартальные проезды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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