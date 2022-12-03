Мэрия выкупила киоск в центре Перми

04 декабря 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Киоск будет снесен после регистрации права собственности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Перми завершила процедуру изъятия киоска около ЦУМа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми. «Павильон с участком изъяли в муниципальную собственность у предпринимателей. Для снятия ареста с киоска было подано ходатайство. После регистрации права собственности киоск будет снесен», — сообщают в пресс-службе администрации изданию «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что арбитражный суд Пермского края постановил изъять у собственников киоск перед ЦУМом. Мэрия должна была заплатить за него 47,3 млн рублей, что на 8,3 млн рублей больше изначально предложенной суммы. В 2018 году по решению властей в Перми стартовала реформа НТО. Власти ведут борьбу с павильонами, чтобы расширить внутриквартальные проезды.

Мэрия Перми завершила процедуру изъятия киоска около ЦУМа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми. «Павильон с участком изъяли в муниципальную собственность у предпринимателей. Для снятия ареста с киоска было подано ходатайство. После регистрации права собственности киоск будет снесен», — сообщают в пресс-службе администрации изданию «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что арбитражный суд Пермского края постановил изъять у собственников киоск перед ЦУМом. Мэрия должна была заплатить за него 47,3 млн рублей, что на 8,3 млн рублей больше изначально предложенной суммы. В 2018 году по решению властей в Перми стартовала реформа НТО. Власти ведут борьбу с павильонами, чтобы расширить внутриквартальные проезды.