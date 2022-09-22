Мэрия Перми покупает киоск в центре города

Предпринимателям удалось увеличить цену выкупа на 8 млн рублей Фото: Сергей Русанов

Арбитражный суд Пермского края принял решение об изъятии у собственников киоска на площади перед ЦУМом в краевой столице. Мэрия, которая выступала истцом, должна заплатить за него трем владельцам 47,3 млн рублей.

«Суд постановил изъять киоск у ЦУМа на Комсомольском проспекте, 25, в муниципальную собственность. Администрация Перми должна будет выплатить за него собственникам 47,3 млн рублей. Это на 8,3 млн рублей больше изначально предложенной властями суммы», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В 2018 году по решению краевых властей в Перми стартовала так называемая реформа НТО. На это рынке был наведен порядок. Борьбу с капитальными павильонами власти ведут в целях расширения внутриквартальных проездов. По решению суда в собственность Перми перешел ТЦ «Пирамида» на ул. Крисанова 12б. В 2022 году администрация дважды пыталась сдать их в аренду, но желающих не нашлось.