Подростки из Ставрополья пойдут под суд за кражу денег у жителя ХМАО

Два 16-летних жителя Ставропольского края предстанут перед судом за кражу денег со счета жителя Пыть-Яха (ХМАО). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.
«По версии следствия, один из обвиняемых познакомился в компьютерном клубе Кисловодска с 24-летним жителем города Пыть-Ях. Он в тайне от потерпевшего переводил с его счета денежные средства», — сообщают в ведомстве.
Ранее судимый житель Ставрополья поделился информацией со знакомым. Вместе они похитили со счета потерпевшего 66 тысяч рублей. Подростки брали телефон югорчанина под предлогом совершения звонков.
Следователи из Пыть-Яха завершили расследование. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что 18-летний тинейджер из Нижневартовска совершил покушение на убийство на 16-летнюю знакомую, после чего она впала в состояние комы. Источник агентства в силовых структурах утверждает, что молодой человек пытался ее задушить из-за размолвки.
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