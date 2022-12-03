03 декабря 2022
02 декабря 2022

Подростки из Ставрополья пойдут под суд за кражу денег у жителя ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки переводили деньги со счета потерпевшего через телефон Фото:

Два 16-летних жителя Ставропольского края предстанут перед судом за кражу денег со счета жителя Пыть-Яха (ХМАО). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, один из обвиняемых познакомился в компьютерном клубе Кисловодска с 24-летним жителем города Пыть-Ях. Он в тайне от потерпевшего переводил с его счета денежные средства», — сообщают в ведомстве.

Ранее судимый житель Ставрополья поделился информацией со знакомым. Вместе они похитили со счета потерпевшего 66 тысяч рублей. Подростки брали телефон югорчанина под предлогом совершения звонков.

Следователи из Пыть-Яха завершили расследование. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что 18-летний тинейджер из Нижневартовска совершил покушение на убийство на 16-летнюю знакомую, после чего она впала в состояние комы. Источник агентства в силовых структурах утверждает, что молодой человек пытался ее задушить из-за размолвки.

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Два 16-летних жителя Ставропольского края предстанут перед судом за кражу денег со счета жителя Пыть-Яха (ХМАО). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «По версии следствия, один из обвиняемых познакомился в компьютерном клубе Кисловодска с 24-летним жителем города Пыть-Ях. Он в тайне от потерпевшего переводил с его счета денежные средства», — сообщают в ведомстве. Ранее судимый житель Ставрополья поделился информацией со знакомым. Вместе они похитили со счета потерпевшего 66 тысяч рублей. Подростки брали телефон югорчанина под предлогом совершения звонков. Следователи из Пыть-Яха завершили расследование. Уголовное дело направлено в суд. Ранее сообщалось, что 18-летний тинейджер из Нижневартовска совершил покушение на убийство на 16-летнюю знакомую, после чего она впала в состояние комы. Источник агентства в силовых структурах утверждает, что молодой человек пытался ее задушить из-за размолвки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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