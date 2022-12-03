Подростки из Ставрополья пойдут под суд за кражу денег у жителя ХМАО

04 декабря 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Подростки переводили деньги со счета потерпевшего через телефон Фото: Алексей Андронов © URA.RU Два 16-летних жителя Ставропольского края предстанут перед судом за кражу денег со счета жителя Пыть-Яха (ХМАО). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «По версии следствия, один из обвиняемых познакомился в компьютерном клубе Кисловодска с 24-летним жителем города Пыть-Ях. Он в тайне от потерпевшего переводил с его счета денежные средства», — сообщают в ведомстве. Ранее судимый житель Ставрополья поделился информацией со знакомым. Вместе они похитили со счета потерпевшего 66 тысяч рублей. Подростки брали телефон югорчанина под предлогом совершения звонков. Следователи из Пыть-Яха завершили расследование. Уголовное дело направлено в суд. Ранее сообщалось, что 18-летний тинейджер из Нижневартовска совершил покушение на убийство на 16-летнюю знакомую, после чего она впала в состояние комы. Источник агентства в силовых структурах утверждает, что молодой человек пытался ее задушить из-за размолвки.

Два 16-летних жителя Ставропольского края предстанут перед судом за кражу денег со счета жителя Пыть-Яха (ХМАО). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «По версии следствия, один из обвиняемых познакомился в компьютерном клубе Кисловодска с 24-летним жителем города Пыть-Ях. Он в тайне от потерпевшего переводил с его счета денежные средства», — сообщают в ведомстве. Ранее судимый житель Ставрополья поделился информацией со знакомым. Вместе они похитили со счета потерпевшего 66 тысяч рублей. Подростки брали телефон югорчанина под предлогом совершения звонков. Следователи из Пыть-Яха завершили расследование. Уголовное дело направлено в суд. Ранее сообщалось, что 18-летний тинейджер из Нижневартовска совершил покушение на убийство на 16-летнюю знакомую, после чего она впала в состояние комы. Источник агентства в силовых структурах утверждает, что молодой человек пытался ее задушить из-за размолвки.