Разведчик оценил уровень взаимодействия российских войск

Разведчик спецназа заявил о повышении уровня взаимодействия войск России

Уровень взаимодействия среди войск РФ повысился, сообщил разведчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уровень взаимодействия между российскими войсками повысился. Это позволяет отрядам действовать как одно целое. Об этом заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

Он отметил, что теперь все друг с другом взаимодействуют, друг другу подсказывают, друг друга прикрывают — и так разные рода войск действуют как одно целое. Его слова передает агентство РИА Новости.

Разведчик уточнил, что максимальный эффект от взаимодействия войск возникает, когда каждый занимается своими задачами. Также он заявил, что благодаря такому подходу, можно двигаться вперед.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Недавно генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим российскими войсками на Украине. Генерал-полковник Александр Лапин, который находился на этом посту ранее, занимался только одной группировкой войск.