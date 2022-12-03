Челябинскую область накрыли снегопады

Областная ГИБДД просит водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На большинстве территорий Челябинской области 4 декабря начались снегопады. ГИБДД региона выступила с экстренным обращение к водителям.

«Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку. ГИБДД рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния», — сообщает пресс-служба ведомства.

Водителей просят не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Личный состав ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» сообщают о затруднения в движении на трассе в районе Бакала, где бушует метель.

Челябинцев уже предупреждали о снегопадах. А в конце ноября полиция спасла автомобилиста, застрявшего в сугробе после обильного снегопада.