03 декабря 2022
02 декабря 2022

Челябинскую область накрыли снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автотранспорт, снегопад
Областная ГИБДД просит водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию Фото:

На большинстве территорий Челябинской области 4 декабря начались снегопады. ГИБДД региона выступила с экстренным обращение к водителям.

«Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку. ГИБДД рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния», — сообщает пресс-служба ведомства.

Водителей просят не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Личный состав ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» сообщают о затруднения в движении на трассе в районе Бакала, где бушует метель.

Челябинцев уже предупреждали о снегопадах. А в конце ноября полиция спасла автомобилиста, застрявшего в сугробе после обильного снегопада.

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На большинстве территорий Челябинской области 4 декабря начались снегопады. ГИБДД региона выступила с экстренным обращение к водителям. «Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку. ГИБДД рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния», — сообщает пресс-служба ведомства. Водителей просят не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Личный состав ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» сообщают о затруднения в движении на трассе в районе Бакала, где бушует метель. Челябинцев уже предупреждали о снегопадах. А в конце ноября полиция спасла автомобилиста, застрявшего в сугробе после обильного снегопада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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