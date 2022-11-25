Снегопад осложнил дорожную ситуацию в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобилист застрял в глубоком сугробе на трассе в Челябинской области. Его спасли сотрудники полиции, которые патрулировали дорогу в селе Варна после снегопада.

«Сотрудники ОГИБДД Кайрат Буканов и Дмитрий Рахмангулов заметили в глубоком снегу в кювете иномарку. Водитель пояснил, что в условиях заснеженной трассы не справился с управлением, машину занесло в сугроб», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По словам мужчины, самостоятельно из сугроба вытащить машину он не смог. Полицейские взяли застрявший автомобиль на буксир и вытащили с помощью служебной машины. Позже они помогли грузовику, который тоже застрял на заснеженной улице.

Снегопады шли в Челябинской области несколько дней и серьезно осложнили дорожную ситуацию. Не смену им пришли морозы, которые продержатся в регионе до 29 ноября.