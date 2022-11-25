25 ноября 2022

Полиция в Челябинской области спасла автомобилиста из сугроба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад осложнил дорожную ситуацию в регионе Фото:

Автомобилист застрял в глубоком сугробе на трассе в Челябинской области. Его спасли сотрудники полиции, которые патрулировали дорогу в селе Варна после снегопада.

«Сотрудники ОГИБДД Кайрат Буканов и Дмитрий Рахмангулов заметили в глубоком снегу в кювете иномарку. Водитель пояснил, что в условиях заснеженной трассы не справился с управлением, машину занесло в сугроб», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По словам мужчины, самостоятельно из сугроба вытащить машину он не смог. Полицейские взяли застрявший автомобиль на буксир и вытащили с помощью служебной машины. Позже они помогли грузовику, который тоже застрял на заснеженной улице.

Снегопады шли в Челябинской области несколько дней и серьезно осложнили дорожную ситуацию. Не смену им пришли морозы, которые продержатся в регионе до 29 ноября.

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Автомобилист застрял в глубоком сугробе на трассе в Челябинской области. Его спасли сотрудники полиции, которые патрулировали дорогу в селе Варна после снегопада. «Сотрудники ОГИБДД Кайрат Буканов и Дмитрий Рахмангулов заметили в глубоком снегу в кювете иномарку. Водитель пояснил, что в условиях заснеженной трассы не справился с управлением, машину занесло в сугроб», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. По словам мужчины, самостоятельно из сугроба вытащить машину он не смог. Полицейские взяли застрявший автомобиль на буксир и вытащили с помощью служебной машины. Позже они помогли грузовику, который тоже застрял на заснеженной улице. Снегопады шли в Челябинской области несколько дней и серьезно осложнили дорожную ситуацию. Не смену им пришли морозы, которые продержатся в регионе до 29 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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