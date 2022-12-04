Российские войска уничтожили подразделение ВСУ на минном поле

ВСУ оттеснили на минное поле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вытеснили на минное поле подразделение ВСУ, которое пыталось прорваться в Павловку в ДНР. Там украинские военные были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва в населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии», — сообщили в ведомстве во время брифинга.

Кроме этого, ВС РФ сорвали попытки ураинской стороны прорваться на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, а также в направлении населенного пункта Шевченко в ДНР. По данным Минобороны, потери ВСУ составили около 100 человек.

Днем ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что ВСУ перебросили группировки с наемниками в ЛНР. Группы составляют граждане Польши и Германии.

Специальная военная операция на территории Украины проходит с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.