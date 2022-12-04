Путин соберет Совет безопасности на следующей неделе и посетит Бишкек

Зарубин: Путин посетит саммит Евразийского Союза в Бишкеке на следующей неделе
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Владимир Путин планирует провести несколько заседаний на неделе, отметил Зарубин Фото:

Президент РФ Владимир Путин соберет Совет безопасности на следующей неделе, а также посетит саммит Евразийского Союза в Бишкеке. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Путин на следующей неделе: проведет совещание с членами Совета Безопасности, а также заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Также он слетает в Бишкек на саммит Евразийского Союза», — уточнил Зарубин в своем telegram-канале. Журналист также отметил, что глава государства поздравит Героев Отечества и примет участие в церемонии награждения победителя конкурса «МыВместе».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует приехать в Донбасс. Он отметил, что точных сроков пока нет, но визит произойдет в любом случае. Также уточнялось, что Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза».

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Президент РФ Владимир Путин соберет Совет безопасности на следующей неделе, а также посетит саммит Евразийского Союза в Бишкеке. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Путин на следующей неделе: проведет совещание с членами Совета Безопасности, а также заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Также он слетает в Бишкек на саммит Евразийского Союза», — уточнил Зарубин в своем telegram-канале. Журналист также отметил, что глава государства поздравит Героев Отечества и примет участие в церемонии награждения победителя конкурса «МыВместе». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует приехать в Донбасс. Он отметил, что точных сроков пока нет, но визит произойдет в любом случае. Также уточнялось, что Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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