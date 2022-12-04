Путин соберет Совет безопасности на следующей неделе и посетит Бишкек

Зарубин: Путин посетит саммит Евразийского Союза в Бишкеке на следующей неделе

04 декабря 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин планирует провести несколько заседаний на неделе, отметил Зарубин Фото: официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин соберет Совет безопасности на следующей неделе, а также посетит саммит Евразийского Союза в Бишкеке. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Путин на следующей неделе: проведет совещание с членами Совета Безопасности, а также заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Также он слетает в Бишкек на саммит Евразийского Союза», — уточнил Зарубин в своем telegram-канале . Журналист также отметил, что глава государства поздравит Героев Отечества и примет участие в церемонии награждения победителя конкурса «МыВместе». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует приехать в Донбасс. Он отметил, что точных сроков пока нет, но визит произойдет в любом случае. Также уточнялось, что Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза».

Президент РФ Владимир Путин соберет Совет безопасности на следующей неделе, а также посетит саммит Евразийского Союза в Бишкеке. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Путин на следующей неделе: проведет совещание с членами Совета Безопасности, а также заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Также он слетает в Бишкек на саммит Евразийского Союза», — уточнил Зарубин в своем telegram-канале. Журналист также отметил, что глава государства поздравит Героев Отечества и примет участие в церемонии награждения победителя конкурса «МыВместе». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует приехать в Донбасс. Он отметил, что точных сроков пока нет, но визит произойдет в любом случае. Также уточнялось, что Путин обсудил с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза».