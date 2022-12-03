Курганцам предлагают работать в Донецке за 360 тысяч рублей. Скрин

04 декабря 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Работодатели сообщают, что возможен карьерный рост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Кургана предлагают работу в Донецке с зарплатой до 360 тысяч рублей. Объявление о поиске разнорабочих опубликовано на сайте Avito. «Приглашаем сотрудников для восстановления Донецка. 5 000 — 6 000 рублей за смену. Без опыта и с опытом работы на стройке. Виды работ: заливка фундамента, заливка фундамента, демонтаж и монтаж опалубки, вязка арматуры и работа с бетоном. Возможен карьерный рост до бригадира, мастера звеньевого», — говорится в объявлении. Работодатели обещают бесплатное трехразовое питание, комфортное проживание и аванс после десяти смен. Зарплата, которую можно получить за время вахты — от 150 до 360 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали работу вахтовым методом в Донбассе за 200 тысяч рублей. Работодатели ищут строителей, кровельщиков и слесарей. Курганцам обещают бесплатное трехразовое питание и комфортное проживание Объявление на сайте Avito

Жителям Кургана предлагают работу в Донецке с зарплатой до 360 тысяч рублей. Объявление о поиске разнорабочих опубликовано на сайте Avito. «Приглашаем сотрудников для восстановления Донецка. 5 000 — 6 000 рублей за смену. Без опыта и с опытом работы на стройке. Виды работ: заливка фундамента, заливка фундамента, демонтаж и монтаж опалубки, вязка арматуры и работа с бетоном. Возможен карьерный рост до бригадира, мастера звеньевого», — говорится в объявлении. Работодатели обещают бесплатное трехразовое питание, комфортное проживание и аванс после десяти смен. Зарплата, которую можно получить за время вахты — от 150 до 360 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали работу вахтовым методом в Донбассе за 200 тысяч рублей. Работодатели ищут строителей, кровельщиков и слесарей.