03 декабря 2022
02 декабря 2022

Курганцам предлагают работать в Донецке за 360 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства и ремонта. Екатеринбург, стройматериалы, разнорабочий, ремонт, рабочий
Работодатели сообщают, что возможен карьерный рост Фото:

Жителям Кургана предлагают работу в Донецке с зарплатой до 360 тысяч рублей. Объявление о поиске разнорабочих опубликовано на сайте Avito.

«Приглашаем сотрудников для восстановления Донецка. 5 000 — 6 000 рублей за смену. Без опыта и с опытом работы на стройке. Виды работ: заливка фундамента, заливка фундамента, демонтаж и монтаж опалубки, вязка арматуры и работа с бетоном. Возможен карьерный рост до бригадира, мастера звеньевого», — говорится в объявлении.

Работодатели обещают бесплатное трехразовое питание, комфортное проживание и аванс после десяти смен. Зарплата, которую можно получить за время вахты — от 150 до 360 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали работу вахтовым методом в Донбассе за 200 тысяч рублей. Работодатели ищут строителей, кровельщиков и слесарей.

Курганцам обещают бесплатное трехразовое питание и комфортное проживание

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Жителям Кургана предлагают работу в Донецке с зарплатой до 360 тысяч рублей. Объявление о поиске разнорабочих опубликовано на сайте Avito. «Приглашаем сотрудников для восстановления Донецка. 5 000 — 6 000 рублей за смену. Без опыта и с опытом работы на стройке. Виды работ: заливка фундамента, заливка фундамента, демонтаж и монтаж опалубки, вязка арматуры и работа с бетоном. Возможен карьерный рост до бригадира, мастера звеньевого», — говорится в объявлении. Работодатели обещают бесплатное трехразовое питание, комфортное проживание и аванс после десяти смен. Зарплата, которую можно получить за время вахты — от 150 до 360 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали работу вахтовым методом в Донбассе за 200 тысяч рублей. Работодатели ищут строителей, кровельщиков и слесарей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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