Два человека погибли в ДТП под Тюменью
В ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«По предварительным данным, автомобиль „Заз“ выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировав столкновение с большегрузом „Вольво“. Авария произошла на 420-м километре автодороги», — рассказали в ведомстве.
В результате столкновения погибли водитель «Заз» и его пассажир. Они являлись жителями поселка Туртас, который находится в Уватском районе. Детали происшествия выясняются.
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
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