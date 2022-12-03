03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ямал, зима, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, дорога
Два человека погибли в ДТП под Тюменью Фото:

В ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, автомобиль „Заз“ выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировав столкновение с большегрузом „Вольво“. Авария произошла на 420-м километре автодороги», — рассказали в ведомстве.

В результате столкновения погибли водитель «Заз» и его пассажир. Они являлись жителями поселка Туртас, который находится в Уватском районе. Детали происшествия выясняются.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «По предварительным данным, автомобиль „Заз“ выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировав столкновение с большегрузом „Вольво“. Авария произошла на 420-м километре автодороги», — рассказали в ведомстве. В результате столкновения погибли водитель «Заз» и его пассажир. Они являлись жителями поселка Туртас, который находится в Уватском районе. Детали происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...