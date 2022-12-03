03 декабря 2022
02 декабря 2022

Четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу

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Скорая помощь. Москва , скорая, скорая медицинская помощь, скорая помошь
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«На 20:00 четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Один в состоянии средней степени тяжести, — сообщил Добровольский

Также Добровольский уточнил, что на рейсе санавиации по поручению губернатора Натальи Комаровой, из Ханты-Мансийска в Нижневартовск вылетели главный внештатный анестезиолог депздрава Югры Денис Никитин, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты.

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Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский. «На 20:00 четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Один в состоянии средней степени тяжести, — сообщил Добровольский Также Добровольский уточнил, что на рейсе санавиации по поручению губернатора Натальи Комаровой, из Ханты-Мансийска в Нижневартовск вылетели главный внештатный анестезиолог депздрава Югры Денис Никитин, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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