Четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу

Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
«На 20:00 четверо пострадавших доставлены в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Один в состоянии средней степени тяжести, — сообщил Добровольский
Также Добровольский уточнил, что на рейсе санавиации по поручению губернатора Натальи Комаровой, из Ханты-Мансийска в Нижневартовск вылетели главный внештатный анестезиолог депздрава Югры Денис Никитин, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney