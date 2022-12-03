Глава Нижневартовска сообщил о пятом погибшем при взрыве в доме

04 декабря 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Экстренные службы продолжают заниматься разбором завалов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил о пятом погибшем при взрыве в многоэтажке на улице Мира. Информацию об этом он озвучил во время общения с журналистами на месте ЧП. «Около 18-00 поступило сообщение то, что произошел хлопок и соответствующее обрушение с первого по пятый этаж третьего подъезда. По последним данным, погибло пять человек под завалами. Еще четыре человека доставлены в больницу», — сообщил Кощенко. Сейчас экстренные службы города занимаются разбором завалов. Кроме этого, в здании появилось задымление, и пожарные проливают его водой, чтобы избежать пожара. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил о пятом погибшем при взрыве в многоэтажке на улице Мира. Информацию об этом он озвучил во время общения с журналистами на месте ЧП. «Около 18-00 поступило сообщение то, что произошел хлопок и соответствующее обрушение с первого по пятый этаж третьего подъезда. По последним данным, погибло пять человек под завалами. Еще четыре человека доставлены в больницу», — сообщил Кощенко. Сейчас экстренные службы города занимаются разбором завалов. Кроме этого, в здании появилось задымление, и пожарные проливают его водой, чтобы избежать пожара. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко дал поручение оказать помощь пострадавшим при ЧП. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда.