В Нижневартовске введен режим ЧС
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
В Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения нескольких подъездов жилого дома. Об этом заявил руководитель МКУ Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков.
«Вводится режим чрезвычайной ситуации на территории города. В соответствии с этим предполагается дальнейшая работа по ликвидации данного вида чрезвычайной ситуации», — заявил Татаренков.
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