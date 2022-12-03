03 декабря 2022

В Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
В Нижневартовске введен режим ЧС Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения нескольких подъездов жилого дома. Об этом заявил руководитель МКУ Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков.

«Вводится режим чрезвычайной ситуации на территории города. В соответствии с этим предполагается дальнейшая работа по ликвидации данного вида чрезвычайной ситуации», — заявил Татаренков.

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В Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения нескольких подъездов жилого дома. Об этом заявил руководитель МКУ Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков. «Вводится режим чрезвычайной ситуации на территории города. В соответствии с этим предполагается дальнейшая работа по ликвидации данного вида чрезвычайной ситуации», — заявил Татаренков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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