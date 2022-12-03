В доме Екатеринбурга взорвался газовый баллон. Фото

04 декабря 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

В доме на улице Седова взорвался газовый баллон Фото: Александр Елизаров © URA.RU В екатеринбургском микрорайоне Новая Сортировка в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллон. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Предположительно, взорвался газовый баллон. Из квартиры на улице Седова вылетели окна», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Пострадавших в результате взрыва нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в жилом доме Нижневартовска взорвался газ вечером 4 декабря. Сейчас экстренные службы города занимаются разбором завалов. Спустя несколько часов стало известно о пяти погибших. Фото: telegram-канале «Инцидент Екатеринбург» Фото: telegram-канале «Инцидент Екатеринбург» Фото: telegram-канале «Инцидент Екатеринбург»

В екатеринбургском микрорайоне Новая Сортировка в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллон. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Предположительно, взорвался газовый баллон. Из квартиры на улице Седова вылетели окна», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Пострадавших в результате взрыва нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в жилом доме Нижневартовска взорвался газ вечером 4 декабря. Сейчас экстренные службы города занимаются разбором завалов. Спустя несколько часов стало известно о пяти погибших.