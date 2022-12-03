03 декабря 2022
02 декабря 2022

В доме Екатеринбурга взорвался газовый баллон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, газ, пропан, газовый баллон
В доме на улице Седова взорвался газовый баллон Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Новая Сортировка в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллон. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Предположительно, взорвался газовый баллон. Из квартиры на улице Седова вылетели окна», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Пострадавших в результате взрыва нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в жилом доме Нижневартовска взорвался газ вечером 4 декабря. Сейчас экстренные службы города занимаются разбором завалов. Спустя несколько часов стало известно о пяти погибших.

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В екатеринбургском микрорайоне Новая Сортировка в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллон. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Предположительно, взорвался газовый баллон. Из квартиры на улице Седова вылетели окна», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Пострадавших в результате взрыва нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в жилом доме Нижневартовска взорвался газ вечером 4 декабря. Сейчас экстренные службы города занимаются разбором завалов. Спустя несколько часов стало известно о пяти погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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