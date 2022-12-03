03 декабря 2022

МЧС России: при взрыве в доме в Нижневартовска погибло 6 человек

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Число жертв при взрыве в доме в Нижневартовске увеличилось до 6 человек Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске при взрыве в доме на улице Мира число жертв достигло уже шести человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. Там также добавили, что поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь. Спасатели последовательно проверяют квартиры, которые пострадали при взрыве в доме.

Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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В Нижневартовске при взрыве в доме на улице Мира число жертв достигло уже шести человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. Там также добавили, что поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь. Спасатели последовательно проверяют квартиры, которые пострадали при взрыве в доме. Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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